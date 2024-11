I oni su u otvorenom braku kao Blanka: Swinton dečka uselila kod muža, a Dolly imala uvjet...

Sportski novinar Ruben Van Gucht iznenadio je mnoge kada je otkrio da prakticira otvoren brak s Blankom Vlašić. Kako kaže, bivša atletičarka upoznata je s njegovim drugim partnericama, ali nije upućena u detalje tih odnosa.

Foto: Instagram

Iako kod domaćih celebrityja ovakva vrsta braka nije zastupljena, strane poznate osobe otvoreno pričaju o toj temi.

Jedan od najpoznatijih poznatih parova koji prakticiraju poligamiju su Will Smith i njegova supruga Jada Pinkett Smith. Iako su u početku prakticirali monogamni brak, kasnije su ga odlučili otvoriti nakon što su 'postali jadni i očito se moralo nešto promijeniti'.

- Jada nikada nije vjerovala u konvencionalni brak... Neki članovi njezine obitelji imali su nekonvencionalnu vezu, odrasla je na način koji je bio vrlo različit od onoga kako sam ja odrastao - rekao je svojedobno Will Smith o toj temi.

The 94th Academy Awards - Vanity Fair Party - Los Angeles | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

U braku su od 1997. godine, a o poligamiji su progovorili prije nekoliko godina.

- Moraš vjerovati svom partneru. Ja nisam tu da bih ikoga nadgledala, ne pazim na njega. On je odrastao čovjek i ima svu slobodu na ovom svijetu. Dokle god se Will može pogledati u ogledalo i biti u redu sam sa sobom, meni ništa ne smeta. Will i ja oboje u ovom odnosu možemo raditi što god poželimo zato što vjerujemo jedno drugome. To ne znači da imamo otvorenu vezu, nego da imamo odraslu vezu - rekla je Jada Pinkett Smith o toj temi.

Američka country diva Dolly Parton i njezin suprug Carl Thomas Dean u braku su od 1966. godine, ali isto prakticiraju poligamiju.

- Monogamija je jedna od najprecjenjenijih vrlina. Monogamija je monotonija. Nama je u redu ako imamo nekog drugog. No ja ne želim znati ako je on s nekim, a ni on ne želi znati ako sam ja s nekim - rekla je svojedobno vlasnica hita 'Jolene'.

Foto: NIPI

Iako imaju otvoreni brak, ipak ne prelaze neke granice.

- Bila sam zaljubljena u neke vrlo neobične muškarce, ali Carl zna da ću se uvijek vratiti kući, a ja nemam seksualne odnose s tim ljudima - samo flertujem i zabavljam se - rekla je Parton.

Neobična ljubavna priča prati i glumicu Tildu Swinton te njenog partnera Sandra Koppa. Swinton je dugo bila u braku sa škotskim umjetnikom Johnom Byrnom, s kojim je dobila dvoje djece. Onda je 2004. godine u njezin život i dom ušetao mlađahni njemački umjetnik Sandro Kopp.

Naime, nakon što su započeli ljubavnu vezu, Kopp se uselio u njezinu i Johnovu kuću u Škotskoj. Dok su Tilda i Sandro zajedno obilazili filmske setove diljem svijeta, njezin suprug preuzeo bi brigu o djeci do Tildina povratka sa snimanja.

Foto: J?rg Carstensen/DPA

- Teoretski svi živimo zajedno u istoj kući, ali ja putujem po svijetu sa svojim drugim divnim partnerom. Naš dogovor potpuno je razuman - rekla je Tilda, ali John se naposljetku ipak iselio.

Američki glumac Ethan Hawke, poznat po ulogama u 'Sedmorici veličanstvenih' i 'Sjevernjaku', također prakticira poligamiju. Od 1998. do 2005. je bio u braku s Umom Thurman, a razlog razvoda bila je Ryan Shawhughes, dadilja koja je čuvala djecu slavnog para i s kojom se Ethan oženio 2008. godine.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Seksualna vjernost ne može biti jedina stvar na kojoj temeljiš svoju vezu - tvrdio je Ethan.

Oskarovka Mo'Nique i njezin suprug Sidney Hicks poznaju se od ranog djetinjstva, a svoj odnos podigli su na višu razinu 2006. godine kada su se i vjenčali. Glumica je otkrila kasnije da je poligamija bila njezina ideja.

Foto: C3396/DPA

- Otvoren brak predložila sam ja. Moja karijera bila je u usponu i željela sam sve imati na raspolaganju. Bilo mi je važno da sjednemo i jedno drugome obećamo da ćemo uvijek biti iskreni, ali ljudi su to drugačije interpretirali. Govorili su: 'Mo'Nique će svom mužu dopustiti da spava s bilo kim zato što je debela, a on lijep muškarac. Željela sam svijetu reći da je otvoren brak bila moja ideja, a ne njegova. Preporučujem ljudima da to sami isprobaju i straže. Sada nakon toliko godina mogu reći da je naš brak evoluirao u predivan odnos bez ikakvih tajni - svojedobno je pričala glumica.