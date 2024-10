I ovog puta se skinula: U filmu koji se snimao kraj Dubrovnika, Kate Winslet je pokazala grudi

Glumica Kate Winslet (49) se u novom filmu 'Lee', u kojem je utjelovila ratnu fotografkinju Lee Miller, pojavljuje gola. Ovo joj nije prvi put da se razgolitila za film, već je to učinila i u nekoliko prijašnjih filmova kao što su 'Heavenly Creatures', 'Jude', 'Titanic'...

Film o Lee nedavno je izašao u kina, a gledatelji su mogli zapaziti kako se Winslet skinula u par scena. Ranije je glumica za strane medije rekla kako je sama fotografkinja u svoje vrijeme 'redefinirala ženstvenost' te da je htjela svima ispričati 'taj njezin zapanjujuće suvremeni duh'.

Sin Lee Miller bio je siguran još od 'Titanica' da je Winslet idealan izbor za ulogu njegove majke. Mučili su se osam godina da ekraniziraju priču zbog korone, štrajka, financijskih problema...

Sama oskarovka je plaćala zaostatke da bi konačno završili film, a zbog cijele priče nije joj bio ni problem rekreirati kultne fotografije na kojima je i sama Miller pozirala, uključujući i one gdje je gola.

Foto: Profimedia

- Mislim da sam bolja od toga da trošim svoju energiju na kritiziranje vlastitog tijela - ispričala je ranije Winslet.

- Smatram da bi svakoj ženi bilo bolje da samo kaže: 'Vjerujem u sebi, ne brine me što drugi ljudi kažu. Ovo sam ja' - rekla je. Pojasnila je i kako su joj u nekoliko navrata na snimanju sugerirali da možda pozira drugačije kako bi ispala ljepša, no ona to nije htjela.

- Pitala sam ih zašto bih to učinila. Zbog malo mesa koje vidite? Ne, ovako ćemo to napraviti - rekla je. Sličnu stvar iskusila je i na snimanju serije 'Mare of Easttown' kada je redatelj htio u montaži 'popraviti' njezin trbuh.

Foto: Profimedia

- Da se nisi usudio! Mare je žena puna mana s tijelom i licem koji su u sinergiji s njezinim godinama, životom i podrijetlom - rekla je tada Winslet te dodala kako smatra da se puno gledatelja upravo zato i povezalo s likom.

Već se dulje vrijeme trudi da se na ekranima vidi realan prikaz ženskog tijela, što proizlazi iz problema s kojima se sama susretala kao mlada glumica.

- Čak bih to nazvala i maltretiranjem. Konstantno su mi govorili da mi je tijelo 'krivog oblika' - rekla je prošle godine za Vogue.

Kate Winslet na snimanju filma u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Osim Winslet, u filmu se pojavljuju Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Jude Law, a sniman je i u blizini Dubrovnika, na ostacima nekad slavnog ljetovališta Kupari.