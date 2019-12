'I taksist se neki dan trgnuo i rekao: Isuse, evo ove zločeste'

Jako volim svoju Juliju, dragi su mi takvi likovi. Neki dan mi je Branko Ivanda rekao: ‘Ti, koja si ti zločesta, ali super si zločesta...’. Naviknula sam se na likove samosvjesnih žena, onih koje sve moraju držati pod kontrolom, koje znaju što hoće, rekla nam je Vlasta Ramljak (59).

Glumica, koja je dobila nagradu Hrvatskoga glumišta, profesorica na Akademiji, zvijezda serije “Drugo ime ljubavi”, nikad nije igrala plačljivku. Bilo je, priča, likova koje su plakali na sceni, ali sve su to bile snažne žene. Ulogu Julije igra tako uvjerljivo da je gledatelji poistovjećuju s likom. Neki čak kažu da na malim ekranima izgleda kao prava Zlica od Opaka.

Foto: Promo

- Neku večer sam sjela u taksi, a vozač se trgnuo i rekao: ‘Isuse, evo zločeste’. Hladno sam mu rekla: ‘Da, ja sam, vozite’. Nisam se naljutila, to mi je potvrda da sam dobra. Dodao je da će ženi reći koga je vozio i da nisam zla kao u seriji nego dobra i ugodna - smije se Vlasta. Glumica ima četiri unuke, a najstarija Mia pohvalila se pred djecom kako Juliju igra njezina baka. Jedanput ju je nazvala uplakana i rekla: “Je l’da ti nisi tako zločesta. Ja znam da nisi, ali svi kažu da jesi”.

- Mlađa unuka Tena svađa se i sa mnom i s ekranom ako me ne poslušaju. Kaže da sam zločesta, ja kažem da to samo glumim, a ona će odrješito: ‘Nemoj’ - priča.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Vlasta iza sebe ima zavidan opus, status, imala je krasan brak, uživa s četiri unučice i s pravom se smatra ispunjenom ženom.

- Ništa mi ne nedostaje, stvarno sam sve imala. Realizirala sam se u kazalištu, igrala sam sjajan repertoar, igrat ću dok hodam. Ispunjena sam i to zahvaljujem mojim unukama. Njih četiri su kruna svega što sam napravila u životu. Smisao života - zadovoljno govori.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Njezin suprug Zvonko iznenada je umro od posljedica moždanog udara. Vlasti je dugo trebalo da se oporavi. Još razgovara s njim kao da je kod kuće, kao da su skupa.

- Vrijeme to ne umanjuje, ali sad je to jedna relaksirajuća priča. Sad pričam s njim bez suza. Kad gledam naše unučice, a svaka je svoja, ne mogu a ne biti zadovoljna. To je sreća koja ispunjava, zato nema više negativnih emocija, tužnih. Postoji samo sreća - kaže.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Puno radi, igra u teatru, snima. Ponosi se sjajno odigranom ulogom Omame u predstavi “Donjodravska 11”. Zadnja dva Božića zbog posla su joj i blagdani bili užurbani. Ove godine će, kaže, sve nadoknaditi.

- Imala sam premijere pa blagdanska slavlja nisu baš izgledala kako treba. Ispekla sam gusku, svi smo bili na okupu, ali posao se osjećao u zraku. Ove godine nemam premijeru pa ću svašta pripremiti. Božić ću čekati u Osijeku, u dvorištu ću kuhati fiš paprikaš s puno vrsta ribe. Guska mora biti s mlincima i kestenom. Mora biti i puno sitnih zalogajnih kolača, onda i onih kremastih jer to unuke vole. Barem deset vrsta kolača - kaže.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Novogodišnje odluke inače ne donosi, ali prije dvije je napravila iznimku. Ugledala je cijelu figuru u ogledalu i rekla si: ‘Uuuuu, ajoj, e nećeš’ pa se disciplinirala.

- Otišla sam u Nature house, tamo su me vagali, mjerili koliko masnoća i vode ima u meni. Rekli da mi tijelo šalje poruku kao da imam 72 godine. E, to me je pogodilo. Složili su mi meni, pridržavala sam ga se. Svakih sedam dana odlazila sam se vagati. U tri mjeseca izgubila sam 13 kilograma, a nisam bila gladna. Jela sam puno povrća i lešo mesa - rekla je Vlasta.

