Ibrahim i Sindi oduševili žiri u 'Supertalentu' akrobacijama: 'Tako ste energični i zabavni'

U 'Supertalent' stigli su Ibrahim Selishta i Sindi Faja i izveli su nevjerojatne akrobacije pred žirijem.

- Dolazimo iz Tirane u Albaniji. Cirkuski smo umjetnici, mladi smo i puni energije. Imao sam otprilike 15 godina kada sam prvi puta upoznao Sindija, on je tada imao samo 6 ili 7 godina. Počeli smo vježbati zajedno, imali smo i trenera koji nas je učio. Bili smo članovi Albanskog nacionalnog cirkusa, ali nismo bili zadovoljni plaćom, zato smo odlučili otići negdje gdje ćemo biti cijenjeni - ovako je s predstavljanjem svog tima započeo Ibrahim Selishta.

Foto: NOVA TV

- Preselio sam se u Ujedinjeno Kraljevstvo prije 3 godine i radim što god treba. Nastupam, radim s bratom u građevinskoj firmi, radim u velikoj firmi za vrata i prozore. Kupujem i prodajem automobile. I još mnogo toga. Sindi je jako dobar cirkuski umjetnik, a i vozi taksi. Kaže da mu treba više novaca, dodatni prihod. Nikada se ne boji rada, živimo san snova. Ono što mi radimo je jako opasno. Ako izgubimo fokus, možemo se ozlijediti. Stalno moramo biti koncentrirani i jaki. Došli smo na Supertalent pokazati da imamo vještine. Želimo samo jednu stvar - pobijediti i zaraditi lovu - ispričao je Ibrahim koji je s Fajom žiri oduševio već tijekom ove nevjerojatne izvedbe.

Foto: NOVA TV

Fabijan se nije prestajao čuditi dok je gledao ono što su izvodili, a svi su se šokirali kada je Ibrahim jednom rukom držao Faju u zraku samo za glavu.

Žiri im se ustao nakon odrađenog posla jer ni sami nisu mogli vjerovati što su vidjeli.

- Dok sam vas gledala, pomislila sam - ajme to je frajer koji bi me digao u zrak kao u filmu 'Prljavi ples', ali onda si ga bacio pa sam se predomislila. Odlično vodiš, jako si dobar zabavljač - poručila je Maja Ibrahima.

Foto: NOVA TV

- Nisam vidio ništa slično. Pogotovo na ovim električnim skuterima ili kako već... Opasno je. 'Hoverboard' se zove. Da, ludo dobro - komentirao je Fabijan.

- Bila je ovo fantastična točka. Obojica ste jako karizmatični, imate posebnu energiju. Dopustit ću si komentirati na hrvatskom, budući da je on govorio albanski. No mislim da ćete me razumjeti, kao što smo i mi. Bili ste super i idete do finala - rekla je Martina.

- Ovime se bavimo ljeti. U zadnje vrijeme nastupamo po cijeloj Hrvatskoj. Smješteni smo u Splitu i putujemo - objasnili su dečki.

Žiri je odlučio da prolaze dalje.

- Nikad Sindi neće bit gladan uz Ibrahima - zaključio je Davor u svom stilu.

Foto: NOVA TV

- Ljudi, on ga je tak zafitiljio - dodala je Maja.