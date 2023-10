Ibrahimović i Helena Seger su zajedno već 20 godina, ali nisu u braku: 'Odbila je prosidbu...'

Bivši švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović (42) s partnericom Helenom Seger (53) je od 2002., no nikada se nisu vjenčali. Otkrio je da ju je zaprosio, no ona ga je odbila.

- Zaprosio sam je i rekla je ne. To je bilo prije nekoliko godina - rekao je Ibrahimović u intervjuu s Piersom Morganom.

Zlatan i Helena zajedno imaju dva sina Maximiliana (16) i Vincenta (14).

- Rekao sam joj 'poslije 20 godina, zaslužuješ biti u braku sa mnom'. Rekla je kako ne mora biti u braku sa mnom kako bi bila sa mnom. Ona je jaka, vrlo jaka - dodao je.

Foto: Profimedia/Pool

Na to ga je Piers pitao kakav mu je osjećaj bio biti odbijen, na što je on rekao: 'Mislim da je to kul, dobila je još više poštovanja od mene, jer ne moram stalno pobjeđivati'.

Podsjetimo, Helena je u intervjuu za Elle 2010. progovorila o svom odnosu sa Ibrahimovićem, gdje je i sama rekla da se ne želi udati.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

- Mislim da mi se Zlatan sviđa zato što mu se mogu suprotstaviti. Imam važno porijeklo i karijeru sam izgradila uz puno odricanja. Brak bi mogao poremetiti osjećaj nezavisnosti. Ne želim da me etiketiraju kao suprugu nogometaša. Mislim da ljudi nisu svjesni koliko sam naporno učila, radila i borila se u životu - rekla je tada.

Također se prisjetila prvog puta kada su se upoznali.

imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban nogometaš da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga vidjela, zagradio je svojim Ferrarijem moj Mercedes. Vidjela sam samo njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i izvikala sam se na njega. Mislim da mu se to svidjelo - prisjetila se.