Ida Prester i Marijana Perinić su stale u obranu Ive Šulentić: Ona ne zaslužuje ovakav javni linč...

Ida Prester (43) i Marijana Perinić (44) stale su uz kolegicu, voditeljicu Ivu Šulentić (39). Ona je, podsjetimo, uz Luku Bulića vodila program dočeka hrvatskih reprezentativaca na glavnom zagrebačkom trgu povodom osvajanja brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Kataru, koji se većini gledatelja nije svidio.

- Apsolutna podrška dragoj Ivi Šulentić, super voditeljici i mojoj čestoj partnerici. Voditi doček nogometaša istodobno za TV i raju na trgu je brutalno teško. Ne znam tko bi se tu snašao. Dosta kritiziranja! Iva je vrhunska profesionalka and you know it - napisala je Prester uz zajedničku fotografiju s Ivom.

Voditeljica Marijana Perinić također je dala podršku Ivi.

- Iva Šulentić je u svojoj dugogodišnjoj karijeri odradila na tisuće i tisuće televizijskih, korporativnih, zabavnih i ostalih voditeljskih angažmana. Besprijekorno ili da nacrtam - bez greške, greškice, ma iti jedne mrlje, a kamoli skandala, u poslu kojeg radi još od kad je bila tinejdžerica - napisala je te dodala:

- Jučerašnji nastup je proglašen katastrofom, fijaskom, jednom velikom GREŠKOM (da, in capital letters) u njenoj do jučer - neokaljanoj karijeri. Da, 1 nastup od preko 1000 koje je odradila. I zato je treba drvljem i kamenjem. Stvarno? Jer ti si savršen i bezgrešan. Jer ti si savršena i bezgrešna. Iva NE zaslužuje ovakav javni linč. Shule, glavu gore.

Ranije je u obranu kolega stao Rene Bitorajac (50). Napisao je na društvenim mrežama 'da su apsolutno ispali kolateralne žrtve pomalo nespretnog (prijenosa), ali svakako velikog, povijesnog i pamtljivog događaja, na kojem je 80.000 građana dočekalo Vatrene nakon nevjerojatnog uspjeha u Kataru'. Opleo je po koordinatoru dočeka, Jošku Lokasu, i naveo kako je braneći voditelje samo pokušao sakriti nedostatke same koordinacije i organizacije dočeka.

