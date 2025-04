Ida Prester nam je otkrila: Novi serijal 'Pobjednici' naučio me nekoliko životnih lekcija...

Godinama susrećem nevjerojatno zanimljive ljude, koji su javnosti nevidljivi. Njihove priče su toliko dirljive da ih imam potrebu ispričati svima, podijeliti tu dobru energiju, govori nam voditeljica Ida Prester. Upravo iz te želje nastao je dokumentarni serijal 'Pobjednici', čija je autorica, koji se od prošlog ponedjeljka prikazuje na Prvom programu HTV-a.

U šest epizoda autorica Prester nas vodi kroz emotivne priče o ljudima koji su, unatoč teškim životnim okolnostima, odabrali nadu, radost i borbu. Upoznajemo glazbenika koji ne vidi, ali vidi srcem, sportašicu koja pleše izvan granica pokreta te mlade koji su odrasli bez roditelja, ali postali uzor mnogima.

- Sve je počelo prije sedam godina, kad sam upoznala Afganistanca Samija. Imao je samo 15 godina kad je pobjegao od kuće, sam prošao cijeli izbjeglički put, proživio svašta i stigao u naše krajeve. Danas je savršeno naučio jezik i završava studij dizajna. Kakva se to snaga i upornost skriva u ljudima? Od čega smo sazdani? Gdje su nam granice? Puno pitanja mi se rodilo kad sam upoznala Samija. Odlučila sam se posvetiti traženju odgovora - otkriva Prester.

Jedna od priča koje je imala prilike čuti i ispričati u 'Pobjednicima' bila je ona Marka Bakovića.

- Prije dvije godine upoznala sam Marka. Radi podcast o alternativnoj glazbi i zvao me kao gošću. Sjećam se koliko sam se iznenadila kad sam shvatila da je Marko slijep. Nismo navikli na takve situacije, ljude s invaliditetom trpamo u ladice, slabo ih uključujemo u društveni i poslovni život. Marko me oduševio, osim što je novinar, sjajan je bubnjar! - ističe Ida.

Markova priča bila je tek početak. Slijedile su druge, Suzana, slijepa glumica nevjerojatnog talenta. Ukrajinske izbjeglice, majka i sin koji su postali hrvatski prvaci u stolnom tenisu. Paula s cerebralnom paralizom, koja prema dijagnozama nije trebala govoriti ni hodati, a danas je paraolimpijka.

- To su sve ljudi koji su prošli teške trenutke, ali nisu izgubili sjaj u očima. Hrabri borci, karakteri koji se ne predaju. Njihova pozitiva je zarazna, nadam se da ćete je prepoznati i osjetiti - kaže.

Kroz rad na serijalu naučila je nekoliko životnih lekcija, a prva među njima je zahvalnost.

- Kad sam pričala s Afganistancem Samijem, rekao mi je: 'Ovdje su ljudi toliko nezadovoljni, žele otići iz zemlje. A ja sam ovdje presretan, samo želim ovo što vi već imate'. Dobro me protresla ta rečenica. Puno toga uzimamo zdravo za gotovo, a zapravo je privilegija. Druga lekcija je da nikad ljude ne gledamo s predrasudama i trpamo u ladice. Nečiji invaliditet, podrijetlo, seksualna orijentacija... Baš ništa ne govore o osobi. Svi mi imamo snove, strasti i ideje, moramo imati prilike da ih otkrijemo i razvijamo. Bez obzira na identitete koje nismo izabrali. I zadnja lekcija - nismo svjesni svojih mogućnosti. Snagom volje možemo raditi nevjerojatne stvari, trenirati i um i tijelo. Jako je važan fokus na pozitivno, puno toga možemo naučiti od naših junaka - ističe.

Ida je više od deset godina u sretnom braku s Ivanom Peševskim, u kojem su dobili sinove Roka i Rija.

- Nemam neki recept, svaki par je drukčiji. Mislim da je kod nas najvažnije puno smijeha i zezanja, oboje smo još djeca u duši. U braku zna ostati ljubav, ali nestati poštovanje. Mi baš pazimo da se ne povrijedimo, ali da si i dajemo puno prostora. Ista ta pravila vrijede i za klince. Smijeh, zezancija, ali i poštovanje njihovih emocija, slušanje i kontakt - ističe voditeljica.

Balansirati između privatnog i poslovnog života, kaže, nije lako.

- Ima razdoblja kad i muž i ja toliko radimo da su djeca više kod dide i bake nego kod nas. Ali tako je bilo i u mom djetinjstvu, odgojila me baka Ana, a roditelji su bili na poslu. Zato kad dođe par slobodnih dana, sve nadoknadimo, mazimo se i ljubimo od jutra do mraka. Mislim da Roko i Rio imaju baš sretno djetinjstvo - dodaje Ida.

Suprug Ivan njezin je veliki oslonac.

- Znao je da nešto snimam i pripremam već skoro godinu dana, ali nije znao što konkretno. On mene po difoltu podrži, kad putujem, čuva djecu, sprema kuću, priprema mi garderobu, ali nema se potrebu petljati. To je valjda to povjerenje i davanje prostora. Imamo zajednički, ali i puno odvojenih svjetova i nama to funkcionira - dodaje voditeljica.

Iako dolaze iz različitih kultura, Ivan je Beograđanin, a ona iz Zagreba, smatra da razlike nisu velike.

- Isti je kontinent. Beograd je malo veći i luđi, Zagreb manji i mirniji. Paše nam i jedan i drugi, kako u kojoj fazi. U mlađim danima nam je više odgovarao Beograd, a što smo stariji, to više cijenimo zagrebački zen - kaže Ida te dodaje da je najljepša stvar što uživaju u oba grada, a i djeca imaju dva doma koja istinski vole.

Najveća životna lekcija koju je naučila i koju želi prenijeti svojoj djeci su hrabrost, opuštenost i pozitivan pristup životu.

- Što se tiče budućnosti, nemam fiksnih planova. Pustim da me baca, pa ulovim neki val koji mi se čini zanimljiv. Zasad me 'Pobjednici' jako vesele, ne mogu vjerovati da smo to stvarno realizirali i doveli do kraja. Preponosna sam na svoj tim. Nadam se da je to priča koja će potrajati dugo, dugo - zaključuje Ida.

