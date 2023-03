Ida Prester u emisiju došla bez šminke: 'Žene su pod pritiskom, danas svaka druga izgleda isto'

Glazbenica Ida Prester (44) prije nekoliko je dana objavila fotografiju na kojoj je pokazala kako izgleda s filterima. Fotografiju je uredila njena prijateljica, a uključila je i neuređenu fotku. Ubrzo se njezina fotografija proširila u medijima i društvenim mrežama, a Ida je o svemu progovorila u emisiji 'Kod nas doma'.

Ida se u emisiji, na nagovor voditelja, pojavila bez šminke. Tema razgovora bila im je 'teror ispeglane ljepote', a razlog su bile njezine dvije fotografije na Instagramu. Ida je za početak otkrila kako se osjeća bez šminke na televiziji.

- Osjećam se malo golo, moram ti priznati. Ispričavam se gledateljima i upozoravam kamermana da ne radi krupne kadrove - rekla je kroz šalu pjevačica pa dodala:

- Imam više od 40 godina i bez šminke sam stvarno. Fora mi je eksperiment, da se sama igram sa svojim egom jer ja stvarno volim šminku. Nije da ja to odbacujem, volim i modu, sve je to nekakva vještina i umjetnost, ali ne treba čovjek bit ovisan ni o čemu. Pa evo ako je ovo prilika da maske padnu, evo pale su maske. Ovo sam ja, nemojte zamjerit.

A otkrila je i kako nije očekivala da će njezine fotografije privući toliko pozornosti.

- To je bio jedan Instagram post, ja sam došla u kafić i sjela s prijateljicom koja je rekla: 'Ti nikad ne koristiš te filtere, daj da ti malo pokažem kako bi ti zapravo mogla izgledati na društvenim mrežama'. Ona mi je napravila tu ženu koju ja ne mogu prepoznati. To je kao neka plava Kim Kardashian, neka estradna diva, koja stvarno nema veze sa mnom. Da imam 30 tisuća eura kroz godine, valjda bih tako i mogla izgledati. Ja sam to objavila čisto iz fore - otkrila je Ida, koju je iznenadilo kada je fotografiju vidjela u medijima.

- Biti lijep je kod žena stvarno presudno. Od malih nogu mi osjećamo strašan pritisak i terora vječne ljepote. Danas je to zapravo jako tužno, ja kad sam vidjela taj lik sebe, to je ta 'unificirana mačka' kako izgleda svaka druga. To je jedan stereotip. Svaka forma autentičnosti danas nije na cijeni. Meni je zbog toga jako žao jer užasno puno energije gubimo na to. Umjesto da razmišljamo o tome kako da mi same budemo sretnije, da radimo na nekim znanjima i vještinama, da se pregledavamo, zdravlje da nam je u fokusu, mi gubimo vrijeme na vječito nezadovoljstvo - rekla je Ida.

