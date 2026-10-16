Idealno za vikend! Ovo su serije koje Hrvati gledaju na Netflixu

Netflixova ponuda ponovno je osvojila gledatelje diljem Hrvatske, a ovog tjedna top lista najgledanijih serija donosi pregršt raznolikih žanrova, napetih priča i animiranih favorita. Provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi!

1. Below

Misteriozno morsko stvorenje terorizira malo mjesto na Newfoundlandskoj obali, a iskusni ribar i njegova obitelj bore se za opstanak svoje zajednice. (Kanada, 2026., Thriller)





2. East of Eden

Početkom 20. stoljeća, snažna žena razdvaja dva brata, pokrećući obiteljsku sagu koja se proteže kroz dvije generacije. (SAD, 2026., Drama)





3. Unicorn Academy: Tajne otkrivene

Nova školska godina na Akademiji jednoroga donosi misterije, izdaje i mračne sile koje prijete ravnoteži Otoka jednoroga. Sophia i prijatelji suočavaju se s izazovima koji će promijeniti njihovu sudbinu. (SAD, 2026., Animacija)





4. Inside The Circle

Četvero prijatelja suočava se s ucjenom kad procuri video koji može uništiti njihova dugogodišnja prijateljstva i živote. (Meksiko, 2026., Drama)





5. Percy Jackson i Olimpijci

Percy mora vratiti Zeusov grom kako bi spriječio rat bogova, a na putu mu pomažu Annabeth i Grover. Fantastična avantura kroz Ameriku puna mitoloških bića i izazova. (SAD, 2023., Fantasy)





6. Matlock

Madeline Matlock, briljantna odvjetnica u sedamdesetima, vraća se u svijet prava kako bi razotkrivala korupciju koristeći mudrost i iskustvo. Inspirirano klasičnom serijom. (SAD, 2024., Drama)





7. LEGO ONE PIECE

Ekipa Slamnatih šešira kreće na LEGO avanturu kroz more, u posebnoj dvodijelnoj epizodi koja omiljenu anime franšizu donosi u novom, kockastom izdanju. (Kanada, 2026., Animacija),





8. Doctor X: Mafija u bijelom

U bolnici prepunoj ega i korupcije, briljantni i tajanstveni kirurg preuzima najteže slučajeve, izazivajući protivljenje kolega. (Južna Koreja, 2026., Thriller)





9. The Gentlemen

Aristokrat Eddie nasljeđuje obiteljsko imanje i otkriva da se ispod površine krije golemo carstvo kanabisa i opasni vlasnici koji ne planiraju otići. (UK, 2024., Kriminalistička)





10. Take Charge of My Heart

Nasljednik korporacije s umjetnim srcem upoznaje ženu s doslovno električnom osobnošću. Njihov dogovor budi emocije i mijenja imživote. (Južna Koreja, 2026., Romansa)