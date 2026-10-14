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KREĆE U STUDENOM

IDEM na prvoj europskoj turneji

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
IDEM na prvoj europskoj turneji
Foto: Filip Kovačević
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Od 3. do 9. studenog IDEM će dan za danom naslagati ukupno sedam koncerata po Starom kontinentu.

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Nakon fantastičnog koncerta na Šalati IDEM i njegova banda otisnut će se početkom studenog na svoju prvu europsku turneju.

Od 3. do 9. studenog IDEM će dan za danom naslagati ukupno sedam koncerata po Starom kontinentu. Kreću u mađarskom Pečuhu, nakon kojeg, slijede Budimpešta, Beč, Brno i Prag, dok će zadnja dva datuma odsvirati u Njemačkoj, točnije u Leipzigu i Berlinu. Mada je s bendom Trophy Jump već svirao po Europi Antunu će predstojeća turneja biti prva s projektom IDEM.

- Glavna motivacija za dogovaranje turneje bio je bucket list zadatak “EU turneja (5+ dana)”. Iako s IDEM projektom nismo puno maštali o inozemnim uspjesima, većini ekipe iz benda ovo nije ni približno prvi dulji međunarodni tour i generalno smo veliki zaljubljenici u taj aspekt bendovskog života. U zadnje vrijeme smo baš zaredali nastupe na velikim pozornicama tako da nas jako veseli vratiti se korijenima i ponovno nešto graditi od nule i to ovaj put van naše regije - komentirali su iz benda.

Ova serija nastupa stiže nakon nezaboravnog osvajanja zagrebačke Šalate 12. rujna, jednog od najboljih domaćih koncerata koje je grad imao ovog ljeta. Nakon Zagreba IDEM je svratio i do Osijeka i Splita, a 24. listopada može ga se uhvatiti na velikoj JeboTon fešti u riječkom Pogonu kulture.

Usporedno s koncertnim aktivnostima IDEM je bio izuzetno diskografski aktivan kroz čak šest singlova. Počelo je proljetnom himnom „Proljeće“ u kojoj je podijelio mikrofon s Edom Maajkom, nastavilo duetom s grupom Ki Klop u singlu „Popis stvari“, dvostrukim singlom Lijepo i ružno“ /„Himne nepripadanja“ realiziranim s Mašinkom te pjesmom „Nije dovoljno“ s pocket palmom. Za finiš ljeta, pred najvažniji koncert karijere došao je prvi zvuk trećeg albuma – „PONEKAD PONEKAD PONEKAD !!!!“. 

IDEM-ovo treće studijsko izdanje, „PRELOŠE“, planirano je za 2027.

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