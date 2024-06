Idete na INmusic? Nema keša, evo što ne smijete sve unijeti

Kraj lipnja tradicionalno u Zagrebu rezerviran je za INmusic festival na Jarunu. Nakon jednogodišnje pauze, najveći hrvatski festival na otvorenome vraća se s jakim lineupom rock i indie glazbe. Nastup na 16. INmusic festivalu potvrdili su The National, Hozier, koji će premijerno nastupiti u Hrvatskoj, The Smashing Pumpkins, Paolo Nutini, Viagra Boys, Dogstar, Gossip i drugi. Ovogodišnji INmusic festival otvara TV EYE, grupa popularnoga kazališnog redatelja i glumca Mirana Kurspahića.

- Braćo i sestre po glazbi, ispravni, radujte se jer vaši omiljeni r'n'r apostoli ni manje ni više otvaraju ovogodišnji INmusic festival i donose svoje garažno evanđelje za sve vas potrebite - rekao nam je Kurspahić.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Zagrebački rock'n'roll sastav nastao je u proljeće 2019. godine, a bend čine Miran Kurspahić, Saša Mitrović, Saša Strakoš, Igor Cecelj i Alan Mance.

- Nauljite tijela s jakim faktorom, istimarite dlaku i ponesite kupaći kostim jer trebat će vam za toplinski nalet koji dolazi s neba i pozornice. Aleluja! - zaključio je vokalist Miran.

Od samih početaka festivala, INmusic se etablirao kako nezaobilazno mjesto ljubitelja rock glazbe iz cijelog svijeta. Poznati glumac Keanu Reeves također je prepoznao značenje ovog festivala pa se zaželio nastupa na INmusicu te dolazi ove godine sa svojim bendom Dogstar. Prije nastupa Reevesa i njegova benda publiku će "zagrijati" Antun Aleksa, poznatiji kao IDEM.

Start of open-air festival "Rock im Park" | Foto: Daniel Karmann/DPA

'Pripremam kratki, ali udarni set'

- Jako me veseli nastup i moram priznati da se osjećam izuzetno neopterećeno njime. Zakon mi je da smo prije Dogstara jer je moja mama ogromni fan Keanua Reevesa, pa me već uposlila da joj 'užicam' autogram - dodao nam je veseli glazbenik.

Priznao nam je kako priprema kratki ali udarni set, koji se sastoji od izvedbi s njegovog prvog albuma te novih singlova. Oduševljen je nastupom na popularnom festivalu.

- Imam puno sjećanja s INmusica jer sam ga često posjećivao, ali bih ipak izdvojio trenutke kad sam nastupao sa Spremištem i Porto Mortom. To mi se nekako najviše urezalo - rekao nam je glazbenik, koji voli INmusic.

Foto: Neva Zganec/pixsell

No, osim kod glazbenika, festival ima dobru reputaciju kod publike, prema rezultatima istraživanja agencije Ipsos. Čak 93 posto građana Hrvatske, kao i 92 posto Zagrepčana, ima izrazito pozitivan stav o INmusicu, a vole ga zbog atraktivnih glazbenih imena na popisu izvođača, visoke razine produkcije i sjajne atmosfere te same sigurnosti festivala.

Za INmusic festival zna čak 95 posto građana Zagreba i 84 posto stanovnika Lijepe Naše, a 91 posto Zagrepčana vidi ga kao jedan od najprepoznatljivijih događaja u gradu. Čak 95 posto ispitanika smatra INmusic važnim dijelom zagrebačke kulturne i turističke ponude. Oduševljenje dobrim rezultatima nije krio ni direktor festivala, Zoran Marić, koji ih smatra priznanjem njihovom sustavnom radu na kvaliteti i predanosti u realizaciji međunarodno relevantnog programa cjenovno prilagođenog domaćoj kupovnoj moći.

- Kao jedini veliki domaći glazbeni festival smatramo da on primarno mora zadovoljiti kulturne potrebe domicilnog stanovništva, a ogromni turistički rezultati svakako su dobrodošla dopuna - rekao je Marić u razgovoru za Hinu.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Festival je do sada posjetilo 43 posto građana Zagreba i 31 posto stanovnika Hrvatske.

- Činjenica da je Keanu Reeves sam iskazao želju da nastupi na INmusic festivalu jer je čuo da je jedan od najboljih nezavisnih rock festivala u Europi, potvrđuje da rock glazba ima okupljajuću privlačnost i da ideja oko razvijanja potencijala INmusic festivala kao točke okupljanja ima smisla - ustvrdio je Marić.

Velika holivudska zvijezda, čije ime znači "hladan planinski povjetarac", u Zagrebu će prstima užariti žice na svojoj bas gitari.

'Keanu ja sam htio doći...'

Njegova glazbena priča javnosti je postala poznata kad je početkom '90-ih osnovao rock bend Dogstar. Prvo mu se pridružio Robert Mailhouse na bubnjevima, a onda su napravili mjesta i za Breta Domrosea kao pjevača i gitarista. Njihov osebujan grunge izričaj donio je bendu pozitivne kritike i obožavatelje širom svijeta. Šest godina nakon osnivanja izdali su album "Our Little Visionary", a svoje značenje Dogstar je dodatno potvrdio nastupima kao predgrupa mnogim velikanima '90-ih, između ostalih Davidu Bowieju. Drugi album, "Happy Ending", objavljen 2000. godine, dočekan je s oduševljenjem, a na kraju uspješne turneje trio se razišao.

S jedne strane Keanu nije imao više vremena za svirku zbog svojih obaveza na filmu, a s druge Bret Domrose i Robert Mailhouse imali su svoje stalne poslove, pa im je glazba također bila samo hobi. Ponovno okupljanje Dogstara ubrzala je pandemija koronavirusa, a pjesme nastale tijekom tog perioda postale su dijelom najnovijeg albuma, "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees", objavljenog lani u listopadu. Zagrebačka publika i gosti iz cijelog svijeta jedva čekaju da im zasviraju na Jarunu.

'Woodstock 21. stoljeća'

INmusic jedan je od rijetkih neovisnih glazbenih festivala i nije u vlasništvu globalnih korporacija koje sustavno franšiziraju festivalsku ponudu Europe i svijeta. Huffington Post opisuje ga kao ''Woodstock 21. stoljeća'', BBC kao ''skriveni festivalski dragulj Europe'', a za NME je među 20 najboljih na svijetu, uz bok festivalima kao što su Glastonbury, Coachella, Primavera, koji imaju potporu lokalnih sredina. INmusic je festival na kojem nema gotovine te se svi proizvodi na festivalu i u festivalskom kampu plaćaju isključivo putem festivalske bezgotovinske narukvice. No organizatori navode da su jedina iznimka prodajna mjesta festivalskih majica i memorabilija, gdje se plaća gotovinom ili bankovnom karticom. Festivalska narukvica aktivira se na TOP-UP lokacijama, gdje se vrše i uplata te isplata sredstava na narukvicu.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Festivalske narukvice vrijede za jedan ulazak na dan, nakon izlaska iz festivalskog prostora povratak s istom narukvicom iz sigurnosnih razloga više nije moguć do početka sljedećeg festivalskog dana. Pravilo vrijedi na glavnom ulazu u festival. Pravilo jednog ulaska na dan ne odnosi se na kamperske narukvice, ali se u tom slučaju moraju koristiti posebni kamperski ulazi. Organizatori su obavijestili kako je na festivalsku lokaciju dozvoljeno unošenje manjih ručnih torbi ili ruksaka, ali njihov će sadržaj provjeriti redari na kontrolnoj točki INmusica. Uz to, posjetitelji mogu unijeti mobitele, kabanice, sunčane i dioptrijske naočale, cigarete i upaljače te kozmetičke i higijenske proizvode isključivo u plastičnoj ambalaži do 100 ml.

No na INmusic zabranjeno je unijeti hranu, bezalkoholna i alkoholna pića u bilo kojoj vrsti pakiranja, čepove za boce, kozmetičke ili druge proizvode obujma većeg od 100 ml, aerosole, odnosno proizvode u bočicama pod pritiskom, kozmetičke preparate u sticku poput dezodoransa i sredstava protiv komaraca. Također, zabranjeno je unijeti vatreno oružje, naprave za omamljivanje i samoobranu, oštre predmete i hladno oružje, kamere i profesionalne fotoaparate bez dozvole organizatora.

Nema ulaska dva puta na dan

Organizatori vam mogu zabraniti ulazak na festival ako imate narkotike i ilegalne supstancije, pirotehniku i eksplozivna sredstava, kao i zapaljive tekućine. Na INmusic ne smijete unijeti niti kišobran, bespilotnu letjelicu i selfie štap da ne biste ugrozili sigurnost drugih. Zabranjeni su uvođenje kućnih ljubimaca, ulazak biciklom na festivalsku lokaciju, paljenje vatre te oštećivanje festivalske infrastrukture i prirodnog okoliša, pa tako ne smijete trgati grane ili popeti se na stablo.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL

Replika Teslina tornja izgrađena 2016. godine i ove godine će biti atrakcija tijekom sva tri dana festivala, kazali su iz organizacije festivala. Publika će i ove godine moći uživati u Šumi Striborovoj, Silent partyju, Minikultura stageu i karaokama, a za najmlađe su osigurane likovne radionice.