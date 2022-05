Igor Barberić iskreno: 'Prvo moram sebe dovesti u red i biti manje mazohističan prema sebi'

Igor Barberić (49) poznati je koreograf i redatelj te mnogima omiljen član žirija u showu 'Ples sa zvijezdama'. Iza sebe ima zavidnu karijeru, brojne nagrade te anegdote na koje je ponosan.

- Jedino što sam znao kao mali dečko je da sam jednostavno jako htio nastupati i da su me fascinirale izvedbene umjetnosti. Ali, realno, tek kasnije sam mogao to tako nazvati. Kad si mali onda jednostavno zapjevaš kad zaplešeš i možda to češće radiš nego ostali - otkrio je Igor za Story.

Probijanje u svijetu, kaže, događa se postepeno.

- Odlazak na akademiju, prvi posao kao glumac u mjuziklu u Nizozemskoj, odlazak na turneju po Europi u sljedećem mjuziklu, povratak u Hrvatsku nakon 13 godina mjuzikl karijere, itd. Mislim da se sve to događa i čovjek prolazi kroz to i tek nakon nekog vremena postaneš svjestan kamo si stigao - izjavio je Barberić te nadodao kako su ti projekti i uloge imale poseban 'žar'.

I dan danas ima snove i ciljeve i žar za svojim poslom. Misli da poriv za stvaranjem nikad ne staje. Otkrio je i na koje je trenutke u karijeri ponosan.

- Bilo ih je dosta. Ali sam uvijek na njih ponosan malo kasnije, nakon što se dogode, umjesto dok se događaju. Taj ponos je više općenit. Ali isto tako moram priznati i da sam češće samokritičan pa mi stvari koje radim nikad nisu dovoljno dobre. Mislim da me i to tjera da radim dalje - kaže Igor.

Prvo se treba zbrinuti za sebe, kaže, da bi se mogao kvalitetno brinuti o drugima u životu.

- Zato bih rekao da moram prvo sebe dovesti u red i biti manje mazohističan prema sebi, da bih onda mogao kvalitetno biti nečiji prijatelj, član obitelji, ljubavnik - priča koreograf pa dodaje:

- Ali ima dosta posebnih osoba u mom životu do kojih mi je stalo i čiju prisutnost u mom životu smatram jako dragocjenim.

