Igor Drvenkar: Koncert u Splitu mi je puno značio, jer od tamo dolazi i moja bolja polovica...

Parni Valjak započeo je jubilarnu turneju '50' na Valentinovo koncertom u Splitu, gdje je publika s njima uglas pjevala hitove poput 'Lutka za bal', 'Jesen u meni', 'Ugasi me' i 'Sve još miriše na nju'. Atmosfera je bila ispunjena emocijama, a svaki stih odjekivao je dvoranom.

Bio je to i poseban trenutak za Igora Drvenkara, koji je prvi put nastupio pred splitskom publikom kao pjevač benda.

- Meni ovo jako puno znači i na nekoj privatnoj razini jer moja bolja polovica, a i Husova bolja polovica je iz Splita tako da i nekako smo sve to povezali s Valentinovom igrom slučaja. Meni je u Splitu stvarno uvijek predivno, a pogotovo sada - otkrio je Drvenkar za IN Magazin.

Split: Povodom Valentinova Parni Valjak je na Gripama održao koncert | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kad je prije dvije godine postao dio Parnog Valjka, Drvenkar nije mogao ni zamisliti da će jednog dana nastupati pred tisućama ljudi na ovakvim koncertima. Zamijeniti Akija Rahimovskog, legendarnog frontmena benda, nije bila mala stvar.

- Naravno da je odluka u početku bila malo teška jer doći na mjesto čovjeka koji je apsolutno nezamjenjiv je jako teško ali vodio sam se isključivo time što volim radit. Bend je tu strastven i to sam na prvom našem susretu vidio i rekao sam e to je to i idemo - priznao je.

22.01.2022. Preminuo Aki Rahimovski, pjevač Parnog Valjka | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Za Parni Valjak, ova godina bit će rekordna. Koncerti se nižu, a vrhunac će biti 29. studenog u Areni Zagreb, na datum njihova prvog nastupa prije 50 godina. Publika će još jednom zapjevati njihove najveće hitove, jer glazba ide dalje. Baš kako bi i Aki želio.

- Aki je bio toliko u glazbi, on je živio za pjevanje i on bi razumio taj osjećaj ali bi li bio sretan da možemo bez njega ne znam haha ali znam da razumije tu potrebu i sigurno se smješka odozgora kada mi imamo koncert - zaključio je Husein Hus Hasanefendić.

Zagreb: Samsung predstavio nove uređaje | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL