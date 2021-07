Emotivnu soul baladu 'One Slow Sunday' obilježava instrumentalna izvedba Igora Geržine s prizvukom gospela, a nastala je doslovno jedne mirne, spore nedjelje, u jednom dahu. Dominantna melodija na saksofonu uz decentnu pratnju odličnih glazbenika, dugogodišnjih Geržininih suradnika Jurice Leikauffa na klavijaturama i Henryja Radanović, a na basu i gitari, jednostavnim i prozračnim aranžmanom dočarava atmosferu mira, ali i snažnih emocija.

Novi singl prati i topla video priča kroz spot koji je snimljen u intimnoj atmosferi Rancha Tobiano, smještenog u prirodi daleko od gradske vreve, a koji je upotpunio dojam kojeg ostavlja glazba.

- Bio je to zaista poseban doživljaj… Uživali smo u odličnom ambijentu, prekrasnoj prirodi i opuštenoj atmosferi, a spot smo snimili u jedno nedjeljno popodne. U stvari vrlo prigodno - 'One Slow Sunday on Ranch Tobiano', rekao je Geržina i dodao: 'Oduševili su me prekrasni konji i stvarno sam uživao. Nagovarali su me i da uzjašem konja, ali tu sam ulogu ipak prepustio Marini Benčić ,članici kluba, kojoj ovim putem zahvaljujem - kaže Geržina.

Režiju spota potpisuju Anita Nadj i Mladen Popović koji su inspiraciju pronašli na atraktivnom western ranču Tobiano u srcu Zagorja:

- Drago nam je što nas je Igor odabrao za snimanje ovog glazbenog videa, uživali smo radeći s njim i ostatkom ekipe. Vrijeme, ljudi, životinje, priroda, sve se poklopilo i poslužilo kao dodatna inspiracija i motivacija. Nadamo se da smo dio toga uspjeli pretočiti u ovaj uradak.

Igor Geržina iza sebe ima šest studijskih albuma i višestruki je dobitnik nagrada Porin i Status, a poznat je i po svojim dugogodišnjim suradnjama s najpoznatijim imenima hrvatske glazbene scene te atraktivnim nastupima. Novi instrumentalni singl predstavit će i na svjetskoj smooth jazz sceni, gdje se njegova autorska glazba posljednjih 10 godina emitira na radio postajama na četiri kontinenta.

Pogledajte VIDEOSPOT