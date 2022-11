Igor je kuhao posljednjeg dana, ali pobjedu je ipak odnio Josip

Posljednji ovotjedni kandidat 'Večere za 5 na selu' iz Đakova je Igor.

Igor je ugostio Maricu, Ivicu, Josipa i Davora u svom mjestu Semeljci, a na njegovu jelovniku našli su se između ostalog sastojci poput svježeg sira, tikvica, čvaraka, piletine, ali i šlaga.

- Ovi sastojci obećavaju - rekla je Marica. Igorov jelovnik dobio je i zanimljive nazive pa je predjelo postalo Po šokački, glavno jelo Vesela tanjurača, a desert Ledeno doba.

- Dosta je sve kamuflirano pa ne bih znala što će nam servirati - rekla je Snježana, ali Marica je biti samouvjerenija:

- Nije on to dobro sakrio, mislim da sam otkrila pravu šokačku večeru, a i vidim da radi Ledeno doba ili ledene kocke - ja čak znam i recept!

Nakon dočeka na stol je došlo predjelo.

- Lijepo je to sve složeno, ali ja deseti put već govorim da ja ovo predjelo ne mogu priznati jer je to previše jednostavno. To je nešto što se kupi, nareže i servira, znači to mu je minus, i njemu, i Marici i svakome - pomalo ljutito je rekao Ivica koji je zaboravio da je Igor radio svoje pogačice od čvaraka koje su bile dio predjela.

- Meni su pogačice o čvaraka bile super i podsjetilo me to jelo na moju baku koja mi ih je radila za vrijeme zimskih praznika tako da je bilo baš sve ukusno - rekao je Josip, a Marica je sve pohvalila.

Glavno jelo Vesela tanjurača nije oduševilo Ivicu.

- Ja sam mu koliko puta rekao da ja ne volim pečenu piletinu nego kuhanu, ali probat ću - gunđao je Ivica te poslije jela rekao da je meso bilo krto i tvrdo.

Desert Ledeno doba oduševio je goste.

- Fino, ukusno, odlično, za deset! - padali su samo pozitivni komentari od gostiju.

Na kraju je Marica Igoru dala devet, Snježana desetku, Josip osmicu te Ivica sedam pa je Igor dobio ukupno 34 bodova.

Igor je pročitao rezultate tjedna. Snježana je zasjela na zadnje mjesto, Marica je bila četvrta, treći je bio Ivica, a pobjednik tjedna je postao Josip i kući odnio 1000 eura!

