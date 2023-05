Igor: 'Još se nisam navikao da pjevam s Parnim valjkom. To je velika odgovornost, trudim se'

Pjevač Igor Drvenkar (31) odradio je tri koncerta s Parnim valjkom. Nakon Zadra, Rijeke i Ljubljane, u subotu navečer pjevaju i sviraju i u Mariboru. Zatim dolaze 24. lipnja u Pulu.

Foto: Jaka Rogelj

S Igorom smo popričali nakon dvosatnog koncerta u klubu "Cvetličarna" u Ljubljani. Već je stekao masu fanova benda, a posebno se svidio obožavateljicama koje su pohrlile da ga ulove za fotografiranje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Još se zapravo nisam navikao da pjevam s Parnim valjkom. Veliki je tu stres prisutan i velika odgovornost, ali Parni valjak mi je u zadnjih nekoliko mjeseci postao svakodnevica. Družimo se svaki dan, radimo na novim pjesmama, radimo na starim pjesmama za koncerte. Ujutro kad se probudim i odem na društvene mreže i pogledam članke i dalje mi još malo nestvarno to izgleda. Treme uvijek ima, možda će prestati nakon nekoliko godina. Za mene je to nova publika. Očekivanja su velika, naravno da se trudim i dalje - govori nam Igor. Nakon Akija Rahimovskog, nije bilo lako doći u bend.

- Ja stvarno prije svega volim glazbu, a onda nije teško pjevati ove predivne pjesme Parnog valjka. Tu je i neko iskustvo iza mene u kazalištu i na pozornici, pa sam to nekako spojio. Ipak, rezultat ovoga su svakodnevne probe. Mi imamo probe od ponedjeljka do petka i to mora nekako uroditi plodom - rekao nam je Drvenkar. A kako komentira silne obožavateljice?

Foto: Jaka Rogelj

- Moram priznati da o tome nisam razmišljao. Meni je u prvom planu izvedba i nastup, a sve ono nakon toga nije mi padalo na pamet. Kada nam je nakon koncerta naš menadžer Dino Bahtijarević došao i rekao: "E, sad moramo odraditi ono što ti se vjerojatno ne da, a to je fotkanje". Naravno da mi je to bilo drago - kaže Igor. Na koncert u Rijeci, došla mu je obitelj.

- Bile su mama, sestra i sestrična te ostali. A što će mama reći nego da je ponosna. Mama je slušala Parni valjak - smije se pjevač.

Kazalište će i dalje ostati, govor nam, njegova ljubav i strast.

- Trudit ću se koliko god mogu održavati taj odnos s kazalištem i u novim projektima. Ali prioritet će mi biti bend i koncerti. Srećom su u kazalištima sve podjele uloga duple i nekako se lakše hendla to s datumima. 'Ljepotica i zvijer' se još igra, sad smo na 29. izvedbi - zaključuje Igor.