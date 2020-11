Ilegalne zabave pod krinkom noći: DJ u Zagrebu poziva preko Fejsa, te objave vide tisuće ljudi

<p>Policija je nedavno provela raciju u ugostiteljskim objektima na području Maksimira, na Donjim Sveticama, te zatekla i legitimirala 239 ljudi. U svim klubovima našli su više ljudi nego što je dopušteno, radili su izvan propisanog radnog vremena, razmaci između stolova nisu postojali te su neke priveli jer su odbili pokazati osobnu iskaznicu. Našli su i zaraženoga koji je morao biti u samoizolaciji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Racija po ilegalnim partyjima u Zagrebu</strong></p><p>Na zabranjene tulume upozoravali su i u Zadru, gdje se navodno održavao tajni tulum na koji se ulazilo uz SMS pozivnicu.</p><p>- Ilegalni partyji ne održavaju se po malim klubovima koji puštaju techno. Održavaju se po centru Zagreba u velikim i razvikanim klubovima - tim riječima nam je stariji zagrebački partijaner odgovorio na pitanje o tulumima pod krinkom noći koji se održavaju u klubovima. <strong>Teo Harouda</strong> iz Depoa nam je to i potvrdio.</p><p>Dok se vlasnici klubova nose s padom prihoda, pa su neki čak i morali zatvoriti vrata, kao što su to ljudi iz Paromlina, neki su se okrenuli tulumima iz kućne radinosti. Održavaju ih na skrivenim lokacijama po šumama oko Zagreba, ali i njih policija zna omesti.</p><p>- Ma daj, molim te. Kakvi su to ilegalni partiji kad DJ preko društvenih mreža piše ‘Znam za jedan party, za sve info mi pišite’. Takve objave vidi tisuće ljudi i naravno da će netko javiti inspekcijama ili policiji - ispričao nam je Teo.</p><p>- Da se razumijemo, nudili su mi se neki ljudi za organizaciju tuluma. Htjeli su imati više gostiju, plesni podij i dulje radno vrijeme, ali sam to odbio. Da nam lupe kaznu za kršenje mjera stožera, mogli bismo staviti ključ u bravu. Više nam se isplati raditi do ponoći i naviknuti publiku na novo normalno, nego riskirati opstanak - kaže nam Teo.</p><p>Bilo je to prije zatvaranja klubova, kafića i restorana. Bilo je to kad su se mnogi čak i nadali da će uspjeti kako tako izgurati koronu. No od danas vrijede nova pravila. Država je priznala da novca za pomoć gospodarstvu nema i neizvjesna budućnost je sad pred gotovo cijelom našom zabavnom industrijom. Dok se mnogi veliki i slavni zabavljači iz Hrvatske žale da ne znaju kako će preživjeti pandemiju i sve silne mjere koje Božinović i ostali donose kako bi smanjili širenje bolesti, DJ-ice i DJ-evi s techno scene ne zvuče zabrinuto. <strong>Tea Vračić</strong>, koja nastupa pod umjetničkim imenom <strong>Teychee</strong>, ispričala nam je kako preživljava.</p><p>- Morala sam naći posao jer imam mnoštvo izdataka. Idem na dva faksa pa mi treba stalni izvor prihoda. Dok traje pandemija, odlučila sam upisati audioinženjering jer imam više slobodnog vremena. A i partyji više ne traju do jutra - rekla nam je.</p><p>Kad je riječ o nenajavljenim javnim okupljanjima bez poštovanja epidemioloških mjera, dovoljno je pogledati u smjeru platoa ispred HNK u Zagrebu. Svakog vikenda tamo su tulumarile stotine posjetitelja koji su imali jednostavan izgovor. “Nemamo kamo otići”, govorili su novinarima. I dok se mnogi vlasnici klubova moraju nositi sa sanitarnim inspekcijama ili policijom, ispred HNK su mladi neometano slušali glazbu i družili se do jutra. Tek intervencijama policije su ta okupljanja i završena. Ali klubovi se i dalje moraju nositi s golemim padom prihoda.</p><p>- Ograničenjem rada do ponoći, koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite, zapravo je zabranjen rad noćnih klubova i barova jer se čak 95% prometa i poslovanja odvija upravo nakon ponoći. Zbog zabrane izgubili smo gotovo sve prihode. Uz to, nametnuta nam je etiketa ‘širitelja korona virusa’, što nije prihvatljivo ni primjereno - napisali su vlasnici noćnih klubova u otvorenom pismu Vladi i dodali: “Naglašavamo kako nemamo ništa protiv toga da država zbog izvanredne situacije zatvara pojedine objekte koji su potvrđeni kao izvori zaraze i koji se ne drže propisanih epidemioloških pravila, ali ne možemo svi biti kolateralne žrtve pojedinaca”.</p><p>Slično nam je ispričao i Teo:</p><p>- Mogu održati jedan ili dva partyja koji krše mjere, ali što dalje? To, prvo, nije pošteno prema kolegama. Bolje je da se svi držimo skupa pa prođemo kroz ovo, nego da zarađujem zato što iskorištavam tuđe poštenje. Imali smo i inspekcije svaki vikend, policija nam je znala dolaziti u posjet i tijekom tjedna, kad ne radimo. Kad naiđu na zaključana vrata, misle da se unutra nešto događa. Portir im mora otvoriti da se uvjere da je sve po pravilima. Stvarno smo na vjetrometini jer nas prati takav glas, ali svaki put se dečki iz inspekcije uvjere da je sve u redu.</p>