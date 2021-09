Mirjana Antonović, žena koju je Krunoslav Kićo Slabinac opjevao u svom najvećem hitu 'Zbog jedne divne crne žene', došla je na sud u Beogradu. Već godinama vodi pravnu bitku s pjevačem Miroslavom Ilićem (70) zbog utvrđivanja očinstva njezina sina Devina.

Kako piše Kurir.rs na suđenje je došao i Ilić, ali nešto ranije od drugih, a sve kako bi izbjegao novinare. Mirjana i Miroslav bili su skupa prije 30 godina i to dok je on bio u braku.

Kao i uvijek, Mirjana je bila dobro raspoložena. Podrška joj je bila njezina prijateljica Lepa Brena, koja je također došla u Palatu Pravde. Pjevačica je pozvana kao svjedok i trebala bi dati izjavu na sudu. Mirjana je za spomenuti medij svojedobno govorila o DNK testiranju.

- Devin i Miroslav dobili su sudski nalog da prilože svoj DNK. Devin je to odmah učinio, a Miroslav je odbio i pravi se lud. Očito to može jer ovdje još uvijek vlada taj arhaični zakon iz mračnog doba koji podržava takve neodgovorne osobe. Sad se mora i sudstvo maltretirati oko skupljanja raznih dokaza da bi došli do odluke. To košta sve nas, a i sve Srbe, vremenski i novčano. Nisam znala da to plaća srpski narod, a ne krivac. Šokirala sam se, jer u Americi sve troškove plaća onaj koji izgubi slučaj - rekla je Mirjana, koja živi sa sinom Devinom u Americi.

Ne planira odustati od nauma da se Miroslav podvrgne DNK testiranju i tako svima pokaže da je Devin njegov sin.

- To što Miroslav pokušava pobjeći DNK analizu je presmiješno. Do sada sam mislila da će Miroslav doći pameti. Svaki put sam pokušavala naći opravdanje za njegove postupke, međutim više neću jer me povrijedio kada je rekao da ne želi upoznati svoga sina. Oni su se dogovorili telefonom da će se naći, ali je Gordana (o.a. Ilićeva supruga) zaprijetila Miroslavu i on nije došao - komentirala je Antonović.