Ilma rasplakala žiri: 'Ovo kako si otpjevala, to ne može nitko'

Prva epizoda druge sezone glazbenog showa 'Zvijezde' počela je u zabavnom tonu, a nakon što su predsjednik žirija Tonči Huljić, Nina Badrić, Petar Grašo, Jacques Houdek i Andrea Andrassy sjeli u svoje fotelje te dosjetkama nasmijali publiku, voditeljica ove sezone, glumica Petra Dugandžić, najavila je prvog izvođača.

Foto: Pedja Milosavljevic

Danijel Kranjec ima 26 godina i dolazi iz mjesta Topličica pokraj Varaždina. Danijel je otkrio da bi volio da mu Jacques bude mentor, a to se ubrzo i ostvarilo. Čim je stao na binu i otpjevao prve note Tošine pjesme 'Još uvijek smo zajedno', Jacques je stisnuo zeleni gumb te na kraju 'pobijedio' Tončija, koji je reagirao nešto sporije od njega. Nina je komentirala kako joj je žao što nije prije podignula fotelju, a Jacques je dobio svog prvog natjecatelja.

Foto: Pedja Milosavljevic/RTL

Sljedeća je na scenu izašla Ilma Karahmet iz Kiseljaka. Ima 18 godina, a glazbom se bavi otkako zna za sebe. Ilma je odrasla uz sevdalinke iako danas pjeva sve žanrove. Kao podrška uz nju je bio njezin suprug, tada dečko, a Ilma je izrazila želju da joj mentorica bude Nina Badrić. Žiri je ugodno iznenadila izvedbom pjesme 'Something's gotta hold on me', a Nina joj je nakon izvedbe rekla da je vidi u finalu.

'Ja ti nemam što pametno reći i nisam impresioniran. Tebi su mama i tata rekli da pjevaš sevdah i stvarno bih volio da to otpjevaš sada', rekao joj je predsjednik žirija Tonči kojem se Ilma nije svidjela. Nakon što je otpjevala sevdah Tonči je bio oduševljen, a Nina i Andrea su se rasplakale. 'Ovu pjesmu, kako si sad otpjevala, ne može nitko otpjevati od tvojih vršnjakinja', sretan je bio Tonči, no Jacques je ponovno bio najbrži na gumbu i tako je dobio još jednog kandidata u svoj tim.

Foto: AKK

Luka Brščić dolazi iz Zagreba, ima 23 godine i školuje se za pilota, no pjevanje je u njegovu životu imalo uvijek važno mjesto. Na pozornici 'Zvijezda' otpjevao je pjesmu Josha Grobana 'Evermore', a nakon što su Nina i Andrea odmah podignule svoje fotelje, te Tonči za njima, predsjednik žirija odlučio je stisnuti crveni gumb i spustiti se. 'Iziritirao si me svojim kretanjem po pozornici, ali imaš izuzetnu boju glasa, a na neke djeliće sekunde podsjetio si me na Andreu Boccellija', rekla mu je Nina koja mu je postala mentorica. I jedna se 'povratnica' odlučila ponovno natjecati.

Foto: Pedja Milosavljevic/

Regina Roslaniec Bavčević, rođena u Poljskoj s adresom u Splitu, već se natjecala u showu 'Nikad nije kasno', a sada je hrabro stala pred žiri i otpjevala pjesmu Emeli Sande 'Clown'. Svih se petero članova žirija podignulo, a Andrea se kao glas naroda ponovno rasplakala. Budući da je Grašo bio prvi koji je stisnuo zeleni gumb, on je postao Reginin mentor.

Foto: promo

Sljedeća je na pozornicu izašla 17-godišnja Ana Marija Djaković Jeleč iz Zagreba koja ide u školu za primalje, a sama piše svoje pjesme. Za predstavljanje žiriju odabrala je narodnu pjesmu Verice Šerifović 'Ako treba mogu biti', a Jacques i Nina su se uz Huljića prvi podignuli, no isto tako su se prvi i spustili natrag. Na kraju je Ana Marija završila kod Tončija u timu.

Foto: Pedja Milosavljevic/RTL

21-godišnji Antonio Crnić dolazi iz Mošćenice, a sve bi dao, kako kaže, da mu Petar Grašo bude mentor jer mu je on od malih nogu najdraži pjevač. Antonio je priznao da je ostao bez glasa, no ipak je otpjevao Grašinu pjesmu 'Srce za vodiča', a iako mu se nitko nije ustao, Grašo se popeo na pozornicu i zapjevao s Antonijom refren pjesme. Petar mu je obećao da će na njegovu koncertu moći biti s njim iza pozornice.

Foto: Pedja Milosavljevic/RTL

Lora Breški ima 17 godina i dolazi iz malog mjesta Tužno pokraj Varaždina, a s mamom pjeva u klapi. Lora je otpjevala pjesmu Jadranke Stojaković 'Sve smo mogli mi' uz gitaru, a iako je zaželjela da joj je Jacques mentor, on se jedini nije podignuo. Budući da je Nina prva stisnula zeleni gumb, mogla je odabrati hoće li je mentorirati ona ili netko drugi, a nakon Tončijevih komentara odlučila je svoje mjesto prepustiti Tončiju.

Foto: AKK

Erika Crnković ima 23 godine, dolazi iz Osijeka, a osim glazbe, bavi se i šišanjem pasa te volontira u azilu, a najdraži joj je glazbenik Jacques, pa je njega i zaželjela za mentora. Pred žirijem je otpjevala pjesmu Sama Smitha 'One last song', a Jacques je prvi podignuo fotelju. 'Ti imaš kardinalnih problema s disanjem i zato ti se događa propuh. S jedne strane pokazuješ predivnu muzikalnost, ali vođeno krivim dahom ispada dosta ofrlje', objasnio joj je Jacques. Grašo se našalio pa je pitao Eriku ima li koji slobodan termin za Tončijevo šišanje, što je sve nasmijalo, a najviše predsjednika žirija. Jacques je na kraju odlučio Eriku smjestiti u Grašin tim.

Foto: Pedja Milosavljevic/RTL

Hrvoje Čobec bio je posljednji natjecatelj koji je zapjevao pred žirijem. Ima 43 godine, dolazi iz Zagreba, a zapjevao je Divlje jagode 'Kap po kap', no nitko mu se nije podignuo. 'To nije ono što mi tražimo. Mi tražimo nešto drugo, a vi ste pokazali kao da pjevate u nekom bendu, ali greška je u genetskoj postavci vokala', pokušao mu je objasniti Tonči.

Foto: Pedja Milosavljevic/RTL

Hrvoje je otkrio da nakon njega nastupa njegova životna partnerica Martina Barač Belančić s kojom inače pjeva na gažama. Martina ima 38 godina, a voljela bi da joj Nina bude mentor. Otpjevala je pjesmu Doris Dragović 'Šakom o stol', a iako joj se na pola pjesme podignuo samo Huljić, na kraju se on spustio, a zeleni gumb stisnuli su svi ostali. Budući da je Grašo najdulje ostao podignut, odabrao je da Martinin mentor bude Tonči.