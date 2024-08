Ilona Kondić vraća se u 'Ljubav je na selu': 'Očekujem dobru zabavu, bez spletki, naravno'

Ove jeseni na RTL-u novi farmeri će ponovno tražiti srodnu dušu u 17. sezoni omiljene 'Ljubav je na selu'. Svoja romantična pisma već su im poslale dame iz svih dijelova Lijepe Naše, ali i inozemstva, u nadi da će ih dovoljno zaintrigirati i otići na njihovu farmu.

Jedna od njih je i simpatična 27-godišnja Zagrepčanka Ilona Kondić, koja se u show vraća nakon čak osam godina! Naime, u šestoj sezoni showa, tada kao 18-godišnjakinja, Ilona je pokušala očarati farmera Gorana Špehara. Iako su se povezali već na prvom susretu, a odabrana je i za odlazak na njegovu farmu, na koju je tada prvi put otputovala i rekorderka emisije Ines Petrić, među njima se nisu razvile ljubavne iskrice, no s farmerom je ostala u kontaktu do danas.

Foto: RTL

- Bilo mi je super! Goran i ja se imamo na društvenim mrežama, čuli smo se nešto sitno, vidim da je dobio i klince, čestitala sam mu. Nemamo sad neki kontakt, ali nije se izgubio u potpunosti - priča Ilona kojoj je sudjelovanje u emisiji donijelo brojna poznanstva i neka vrijedna prijateljstva.

Sada stiže u novu, 17. sezonu 'Ljubav je na selu' kako bi pokušala osvojiti srce novog farmera koji ju je zaintrigirao na prvu!

- Neka znatiželja me najviše privukla i još jedno novo iskustvo. Farmer mi se po samoj svojoj pojavi svidio pa sam rekla – zašto ne! Od nove sezone očekujem, prije svega, dobru zabavu, bez spletki, bez svađanja - opisuje.

Foto: RTL

Ilona je završila ugostiteljsku školu i trenutačno radi u struci, a za sebe kaže da je vrckava, simpatična, zabavna i iskrena, što ponekad zna biti i mana, jer ljudi često ne vole čuti istinu. Iza nje je nekoliko kraćih i dužih veza, a voljela bi upoznati zabavnog, duhovitog i simpatičnog muškarca do 40 godina, dok joj fizički izgled nije toliko važan.

- Farmer kojemu sam pisala privukao me jer se činio kao staložen muškarac, mirniji. Dosad sam imala potpuni kontrast muškaraca u svom životu. Odlučila sam steći neko novo iskustvo, ako ništa drugo, da upoznam takvog čovjeka, makar i za prijateljstvo, da takvu jednu osobu imam u životu. Za sebe mogu reći da sam stvarno jako druželjubiva, volim se šaliti i dobro zabavljati. Moj farmer mi se čini kao veseljak, tako da mislim da bi ga to moglo privući najviše kod mene - ističe.

Foto: RTL

Što se seoskih poslova tiče, nisu joj strani jer je kao mala vrijeme provodila na selu, a smatra kako se, uz dobru volju, sve može naučiti. Ne boji se rada, ali ni konkurencije, djevojaka koje su istom farmeru također napisale ljubavno pismo.

- Ako mi se dečko baš svidi, naravno da ću mu ja to dati do znanja. Ali ako on to ne prisvoji i ako je on taj kojemu oči pobjegnu na drugu, ja se tu neću miješati. Nije da ga držim na lancu i da samo mene mora gledati, ne. Mora biti uzajamno. A konkurencija kao takva... Ako se ja ne nađem s njim, daj bože da se netko drugi nađe i neka im je sa svakom srećom - zaključuje.

Foto: RTL

Kako će proći prvi susret Ilone s njezinim novim farmerom, hoće li njezina vrckavost i njegova staloženost biti dobitna kombinacija te može li ga osvojiti dovoljno da otputuje na njegovo imanje, pokazat će nova sezona 'Ljubav je na selu' – ove jeseni na RTL-u