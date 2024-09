Ilona Kondić za 24sata: 'Meni je brak svetinja, ali ne treba žuriti'

Proteklog tjedna počela je 17. sezona RTL-ova showa 'Ljubav je na selu' pod voditeljskom palicom Anite Martinović. Usamljene, ali dobro raspoložene dame konačno će upoznati farmere kojima su pisale. Osim kandidatkinja kojima je ovo prvo iskustvo pred kamerama, pojavile su se osebujne 'povratnice' bez kojih show ne bi bio ono što jest! To su dance zvijezda Nikita Ivošević (54), Vesna Vuković (52), Brankica Kobasić (60), Ilona Kondić (27)...

Zagrepčanka Ilona u show se vraća nakon čak osam godina! U šestoj sezoni showa, tad kao 18-godišnjakinja, pokušala je očarati farmera Gorana Špehara. Iako su se povezali već na prvom susretu, a odabrana je i za odlazak na njegovu farmu, među njima se nisu razvile ljubavne iskrice.

Foto: RTL

- S obzirom na to da mi je prošli put to bilo jedno predivno iskustvo i rodila su se neka nova prijateljstva koja i dan-danas traju, ušla sam opet raširenih ruku za nova prijateljstva, a onda, naravno, i ljubav kasnije - govori nam Ilona.

Spremna je boriti se za novog farmera ako i on pokaže interes prema njoj.

- Ako mi se neki muškarac svidi, očekujem da to bude uzajamno. A ako vidim da to nije tako, neću se više ni boriti, iskreno, okrenut ću se i otići. Jer da se ja borim za nekoga tko se ne želi boriti za mene, ne, smatram da me ta ista osoba onda nije ni vrijedna. Ima muškaraca, hvala bogu, a sad ako je odabrao neku drugu, a ne mene, sad da ga ja kao na lancu držim, samo da bude sa mnom, to ne - ističe ugostiteljica, koja trenutačno radi kao taksistkinja.

Foto: RTL

Iza sebe ima nekoliko kraćih i dužih veza, koje su je naučile da se nikad ne daje u cijelosti.

- Na kraju se to obije o glavu. Daš čovjeku prst, on bi cijelu ruku. Naučila sam da bih ja mogla biti malo više strpljivija i razumnija, nekad naglo reagiram pa kasnije požalim. I naučila sam da je ljubav prekrasna stvar samo ako je s pravom osobom - kaže.

Foto: RTL

Na pitanje što je temelj dobre veze i braka, odgovara:

- Mislim da se isto tako može biti vjeran i voljeti se i samo u vezi, za mene je brak svetinja, ali da treba žuriti s tim, ne.