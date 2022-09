Ilustracija Igora Jurilja u izboru je za naslovnicu singla Eltona Johna i Britney Spears: Evo nas!

Evo nas! Mogu progovoriti: Elton John je odabrao moju ilustraciju za kandidata za službenu naslovnicu izdanja Hold Me Closer za CD i vinil. Četiri dana traje natjecanje, otkrio je karlovački novinar i umjetnik Igor Jurilj.

Igor, profesor engleskog jezika i književnosti, likovni umjetnik i novinar iz Karlovca rekao je za Hinu da mu to predstavlja veliko priznanje i referencu za daljnji rad.

Kao nekome tko je aktivno sudjelovao posredstvom društvenih mreža u pokretu za oslobođenje američke pjevačice iz dugogodišnjeg nametnutoga skrbništva njezinog oca važno mu je i to da će njegov rad stići upravo do nje. U sklopu tog pokreta su njegove ilustracije također bile zapažene.

- Koncem kolovoza je objavljen njihov duet, prva pjesma Britney Spears nakon izlaska iz skrbništva i u šest godina. Kao fan sam to htio obilježiti ilustracijom kako to često činim kad mi je nešto zanimljivo u svijetu glazbe. Nacrtao sam to i podijelio na društvenim mrežama, pa sam kontaktiran, a tek pred dan natjecanja, koje je počelo u petak navečer, mi je rečeno da će ilustracija konkurirati za naslovnicu singla - opisao je igor kako se njegova ilustracija našla u izboru.

Jurilj je pokazao i kako je ilustracija nastala:

