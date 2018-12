'Imala je srčani udar 15 minuta prije nego je sletio zrakoplov'

Redatelj Todd Fisher (60) u svojim je memoarima otkrio kakav je užas proživljavao kad su mu, u samo dan razlike, umrle mama Debbie Reynolds i sestra Carrie Fisher. Napisao je da je njegova majka htjela umrijeti ''kako seka ne bi bila sama''.

- U medijima je zastupljena teorija da je mama umrla od slomljenog srca dan poslije sestre, no to nije istina. Govorim vam ja koji sam bio tamo i koji je poznajem bolje od ikog, Debbie Reynolds svojevoljno je odlučila napustiti ovaj planet kako bi bila sigurna da Carrie nikad neće biti sama - piše Todd u svojoj knjizi 'Moje cure: Život s Carrie i Debbie'.

Njegova sestra, Carrie Fisher imala je srčani udar 15 minuta prije no što je zrakoplov, u kojem se vozila iz Londona u Las Angeles, sletio. Kada je avion sletio, glumica je hitno hospitalizirana te je bila u teškom stanju.

Tijekom njenog boravka na intenzivnoj njezi, mnogi njeni kolege na društvenim mrežama pozvali su obožavatelje da se mole za njezino zdravlje. No Fisher je na današnji dan prije dvije godine izgubila bitku.

Kći holivudskog 'zlatnog para', Eddie Fishera i Debbie Reynolds rođena je na Beverly Hillsu 1956. godine. Njeni roditelji razveli su se kada je imala samo dvije godine, a njen otac vjenčao se zatim za Elizabeth Taylor.

Carrie je odrasla pod svijetlima reflektora pa nije ni čudo da je izabrala karijeru u zabavnoj industriji. U ranijim godinama, pojavljivala se u mjuziklima s majkom Debbie, u Las Vegasu te Broadwayu.

Glumica se zatim preselila u London, gdje je upisala dramsku školu. Prvi put se na velikom ekranu pojavila u filmu Shampoo 1975., u kojem su glumili velikani poput Warrena Beattyja, Julie Christie i Goldie Hawn.

No svijet ju je upoznao 1979. godine, kada je utjelovila hrabru i iskrenu princezu Leiu u Lucasovom hitu 'Zvjezdani ratovi IV: Nova Nada'. U filmu je glumila uz Marka Hamilla, Harrisona Forda i Aleca Guinnessa.

Carrie i njene kolege preko noći su postali super-zvijezde. Njihova lica počela su se pojavljivati na svemu - od lutaka, do pokrivača, šlapa, postera, šalica, privjeska za ključeve. Snimanje filmova koji su joj donijeli planetarnu slavu protekla su s puno 'slobodne' ljubavi i, kaže Carrie, droga.

- Tijekom snimanja 'Imperij uzvraća udarac' stalno smo šmrkali kokain. Nije mi se previše svidio, ali jednostavno sam morala biti uzimati bilo što - rekla je svojedobno Fisher koja se godinama kasnije našalila da joj je redatelj George Lucas 'uništio život'.

Carrie je upala u vrtlog droge i alkohola te je provela dvadesetak godina u stalnoj borbi s ovisnostima. Najviše ju je 'prenula' smrt njenog prijatelja Johna Belushija koji je umro od posljedica predoziranja.

- Polagano sam počela shvaćati da se drogiram puno više od ostalih i da gubim zdrav razum. Da sam bila ovisna o alkoholu, vjerojatno bih već sad bila mrtva - smatrala je glumica koja za svoju ovisnost nije krivili ni slavu ni Hollywood.

Osim toga, na setu 'Zvjezdanih ratova' imala je i, otkrila je nedavno, tromjesečnu aferu s tada 33-godišnjim oženjenim Harrisonom Fordom. Njihovu je vezu nazvala intenzivnom te je otkrila da su provodili zajedno 'strastvene vikende' dok bi preko tjedna bili samo Leia i Han Solo.

Glumica je prolazila i kroz turbulentno ljubavno razdoblje. Nakon kratkih zaruka s Danom Aykroydom 1980. godine, udala se za pjevača Paula Simona tri godine kasnije. Brak je trajao tek osam mjeseci.

Iako joj je glumačka karijere cvjetala, a i dobila je naklonost kritičara zbog uloge u filmu 'Kad je Harry sreo Sally', Carrie se odlučila posvetiti pisanju. Tijekom godina, napisala je knjige 'Surrender the Pink', 'Delusions', 'Grandma and The Best Awful' te 'Princess Diarist'.

Poznata i po svom britkom i beskompromisnom smislu za humor, Carrie je napisala i vlastitu stand up rutinu koju je izvela nekoliko puta tijekom godina. Nazvala ju je ''Wishful Drinking'. Prema izvedbi je napisala i knjigu.