Imam Porsche, ali počeo sam u skladištu, a otac mi je svećenik

Mladima u Srbiji je veliki uzor, no za najvećom YouTube zvijezdom poludili su i mladi u Hrvatskoj. Baka Prase, pravim imenom Bogdan Ilić, ima 23 godine, na YouTubeu ga prati više od milijun i pol ljudi, a na Instagramu njih 785 tisuća. Počeo je tako što je snimao osvrte na dvoboje u video igrama, a u e-sportu se i sam okušao. Ipak, YouTube se pokazao kao puno uspješniji poligon za uspjeh u Bakinom slučaju.

- Nisam nikakva zvijezda, nisam ništa. Zapravo sam klošar koji snima nešto pred kamerama. Da udovoljim ljudima, ja sam jadnik - započeo je Baka Prase svoju priču za Jutarnji uoči zagrebačke premijere filma “Ideš? Idem!” te pojasnio tajnu uspjeha, na što troši novac i kako živi.

Često ga prozivaju da je loš uzor djeci koja u masovnom broju gledaju njegove video uratke, ali on se, kaže, naučio već nositi sa svim kritikama, a ne misli da bi se bilo tko drugi na njegovo mjestu ponašao drugačije.

- Nije korektno da me ljudi prozivaju, ali, kad si broj jedan, uvijek će ti netko nešto zamjeriti. Kad sam počeo snimati, govorili su da sam debil jer snimam videe. Kada su shvatili da je to ozbiljna profesija, počelo im je smetati to što psujem, iako svi psuju unutar svoja četiri zida i to mi nitko ne može poreći. Nisam savršen, niti se smatram uzorom, ali opet mislim da sam bolji uzor nego brojne druge javne ličnosti - tvrdi YouTuber.

Smatra kako novcem raspolaže pametno, no nije uvijek znao odoljeti luksuzu.

- Radio sam i zaradio velike svote, što je činjenica. Možda je neumjesno da trošim toliko novca na prostoru gdje je prosječna mjesečna plaća oko 300 eura, ali zapravo se ponosim time kako se ponašam s novcem, naučio sam se nositi sa svime, biti umjeren. Kad sam tek počeo zarađivati, vukla me skupa odjeća. No, prestao sam. Kupujem si samo tenisice, imam 20-ak pari. Prije sam cijeli život nosio tenisice od 40 eura. Prve skupe kupio sam u 21. godini, sebi za rođendan. Imam jedan skupi sat i jedan skupi automobil - priznaje Baka Prase, koji vozi Porschea.

Poroci ga, tvrdi ne zanimaju.

- Imam 23 godine i nikada nisam probao travu, a kamoli što drugo. Napio sam se dva puta u životu, kad sam postao punoljetan i kad sam maturirao. Piti je glupo, kao i pušiti, trošiš novac na to da škodiš sam sebi. Promoviram treniranje kod djece, i to od malih nogu. Meni je teretana promijenila život - pojašnjava Baka.

U obitelji je Bogdan jedini od četvero djece koji nije išao na fakultet. Njegov otac Nenad je pravoslavni svećenik, publicist, dramski pisac i režiser, a majka Anastasija-Vesna diplomirana glumica, spisateljica i pravoslavna publicistkinja.

- Vrijednosti koje se njeguju kod nas u kući su to da novac nije važan, da je ljubav sreća i da su odnosi s ljudima najvažniji u životu. Ipak, uvijek sam govorio ocu da ću biti bogat u budućnosti. Jedno vrijeme mi se to učinilo nemogućim, radio sam u skladištu, ali shvatio sam da to nije za mene. Imao sam veće želje koje sam kasnije i ostvario i došao ovdje gdje sam sada. Ali još sam ‘top’ sa svojim roditeljima, tata i dalje smatra da novac nije bitan i govori mi da sam dobar sve dok ja kontroliram novac, a ne novac mene. Time se vodim, da je sve igra, a da su novac žetoni za tu igru - kaže.

