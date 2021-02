Sjeća li se netko pjesme 'Divlji vjetre', koju je Damir Kedžo trebao otpjevati na prošlogodišnjoj Euroviziji da nas nije pokosila svjetska epidemija? Moram priznati da mi nije ostala u uhu. Evo, poslušao sam ju na YouTubeu, ova poboljšana Eurovizijska verziju zvuči solidno, ali... I da je održan Eurosong, ova pjesma ne bi prošla nikako. Ne zato što je loša, već zato što u njoj nema apsolutno ništa posebno. Niti glazba odskače, niti je vokal nezaboravan, niti ima tu nekog "mesa" da bi skršio europsku pozornicu.

I sad, došao je red da krenemo ispočetka. Nova Dora, novi izvođači, nove pjesme, novi skandali. Svega po malo.

Majka svih pitanja na startu: Imamo li hit?

Nemamo.

Drugo pitanje: Je li opet "piši kući propalo" kao i obično?

Nije.

Preslušavao sam neki dan ove skraćene verzije pjesama koje nastupaju i unaprijed pripremio aspirin i vodu pokraj kompjutera. Nije to lak zadatak. No, u bačvi skromnih pjesama izvukao sam nekoliko dobrih. Ne baš favorite za eurovizijsku pobjedu, ali baš dobre. Neuobičajeno dobre moderne pop stvari koje bi poslušao i u autu dok se vozim na posao.

Odmah mi se izdvojila Ella Orešković (kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Tima Oreškovića) kao moj osobni favorit. Možda i neće pobijediti, ali mi je ostavila baš dobar dojam, uz pretpostavku da uživo, u dotjeranoj verziji može vokalno zvučati bolje nego na matrici. Pjesma je kombinacija Rihanne, Katy Perry, možda čak i za nijansu Whitney Houston, dok se refren pretvara u neodoljivi synth-pop hit iz 80-ih.

Druga pjesma koja ostavlja dobar dojam je Tick-Tock koju izvodi Albina Grčić. Upečatljiva moderna pjesma, dobrog beata i taktova koji podsjećaju na hitove Dua Lipe.

Albinina najvatrenija navijačica je Doris Dragović, koja je posljednja napravila neki dobar rezultat na Euroviziji, s Marijom Magdalenom osvojila je četvrto mjesto na Euroviziji 1999.

Ugodno sam se iznenadio i "hrvatskom Adele", Bernardom Brunović. Uz doista dobru, modernu i plesnu pop pjesmu "Colors", zanimljiva priča tu tek počinje. Naime, Bernarda je slijepa i pjevat će pjesmu "Boje", a njezin nedostatak vida nikad ju nije nije zaustavio u velikim glazbenim ambicijama.

Bernarda je jako talentirana, bila je druga na švicarskom izboru pjesme za Eurosong, prošle godine je trebala predstavljati Maltu, ali natjecanje nije održano, a u njemačkom "The Voiceu" je došla do polufinala.

Ove godine ima dobru pjesmu, a sve će ovisiti o scenskom nastupu. Mogu je zamisliti kao pobjednicu...

Mia Negovetić ima izvrstan glas, pratim je još otkako je nastupala i pobijedila u showu Zvjezdice 2015. Mia se i ove godine na Dori jako trudi iskočiti svojim jedinstvenim i prekrasnim glasom, ima li ove godine pobjedničku pjesmu? Iako, lani mi je njezina "When It Comes To You" bila za koplje ispred Kedžine, a njezin look slatke djevojčice s naočalama i božanskim glasom sigurno bi dobro prošao na Euroviziji.

"She's Like a Dream" je pjesma s kojom nastupa ove godine, pjesma prati svjetske trendove, podebljane utjecajem hitova Spice Girls. No, ne mogu se oteti dojmu da mi nešto fali u toj pjesmi.

Mnogi među favorite izdvajaju i Ninu Kraljić, koja 2016. uz Svjetionik nije mogla dalje od 23. mjesta. Meni se njezina ovogodišnja pjesma "Rijeka" baš i ne dopada. Riječ je o etno pop pjesmi, iako više zvuči kao etno epska balada, kakvih je na Euroviziji nastupalo stotine. I nekad su čak i pobjeđivale, ali taj vlak je odavno prošao.

Danas se na Euroviziji traži nešto dovoljno mainstream, ali opet dovoljno originalno i s dobrom pratećom pričom. Sjetite se Nette koja je u pjesmi kokodakala, ali opet je napravila dobar spoj bizarnosti i mainstreama. Ili bolesni Salvador Sobral koji je "jedva preživio" kako bi mogao otpjevati svoj jazz waltz pobjednički hit. Dio toga je zasigurno bio "spin", iako je i pjesma bila baš dobra, osvježavajuća i bajkovita.

Filip Rudan ima solidnu pjesmu "Blind".

ToMa će sigurno ostaviti dobar dojam, iako neće pobijediti.

Baš kao i Ashley Colburn i Bojan Jambrošić. Sad kad nabrajam pjesme koje su stvarno solidne, neke čak i dobre, čini mi se da su izvođači uložili puno više truda, kreative i angažmana u svoje pjesme za ovogodišnju Doru.

Možda će nam onaj uobičajeni "trash bućkuriš" opet nedostajati, ali zasad je ok čuti nekoliko dobrih pjesama.

Oni koji sigurno neće pobijediti su zapravo i najpoznatija imena. Drago nam je da opet vidimo Sandija Cenova na sceni, njegovi pjesmuljci su nam dragi i nostalgični, ali ova pjesma neće ostaviti neki dublji trag.

Klapu Cambi možemo vidjeti u nešto drukčijem izdanju, njihova pjesma 'Zaljubljen' će vjerojatno biti hit na Narodnom radiju, ali teško će vidjeti Euroviziju.

Šteta što se poznata klapa ipak nije dosjetila nekog originalnijeg formata kojim bi imali šanse čak i na europskoj razini. Poput koketiranja vrhunskih klapskih vokala i melodija s modernim beatovima i soundovima.

A Euroviziju po drugi put neće vidjeti ni Tony Cetinski, koji nastupao 1994. s pjesmom "Nek ti bude ljubav sva" i osvojio 16. mjesto. Tony ove godine nastupa u duetu s Kikijem Rahimovskim, a njihova aktivistička pjesma "Zapjevaj, sloboda je!" zvukom neodoljivo podsjeća na izvedbe tate Akija, "strica" Husa i njihov Parni Valjak.

O tematici pjesme bi se dalo raspravljati, ali povežite Tonyjeve stavove od izbijanja epidemije i riječi ove pjesme i sve će vam biti jasno.

No, nisu njima dvojici riječi pjesme glavni problem. Kristijan Rahimovski nedavno je osuđen zbog obiteljskog nasilja, dobio je osam mjeseci zatvorske kazne, što je preinačeno u uvjetnu kaznu u trajanju od dvije godine. Kiki je bivšoj supruzi rekao: "Pobit ću cijelu tvoju familiju, sad sjedam u auto i doći ću u Novalju, zaklat ću te, neće ti pomoći ni sva policija svijeta", a više puta joj je ponovio da će ju ubiti. Obzirom da za nastup na Dori ne treba imati potvrdu o nekažnjavanju, Kiki i Tony će ostati duet.

A ovo je i povod da se prisjetimo brojih skandala koji prate Doru još od prvih dana. U jedan od prvih je upleten upravo Tony Cetinski. Naime, 1994. je Đani Maršan u javnost izašao s uvjerenjem da je pjesma "Nek ti bude ljubav sva" pobijedila kupljenim glasovima. Nije to nikad mogao dokazati.

Vanna je 2001. pobijedila na Dori s pjesmom 'Strune ljubavi', a na Euroviziji je bila deseta. Tonči Huljić je tada izjavio "Da je Vanna rodila na pozornici pobijedili bismo." Iako je jasno što je Huljić želio reći, izjava je bila doista bizarna. A obzirom da je Huljić autor čak četiri pobjedničke pjesme na Dori, mnogi su jedva čekali da mu "podmetnu nogu".

Tako mu je Tomislav Bralić jednom poručio da "napravi svoj festival pa da sam sebi dijeli nagrade", a promotor klape 'Intrade' Suki vikao je da treba na Doru poslati Uskok i policiju.

Hrvatsko društvo skladatelja željelo je stopirati nastup Nine Kraljić (27) s pjesmom 'Lighthouse' jer su bili nezadovoljni što su pjesmu napisali stranci.

Franki Batelić (27) prijetila je suspenzija zbog navodnog plagijata pjesme rumunjskog anonimca Gueza.

Uglavnom, često je na Dori bilo zanimljivije oko pozornice, nego na njoj samoj. Ipak, prema onome što smo čuli u najavi, možda bi ove godine moglo biti drukčije...

