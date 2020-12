Pojasnio je Pa\u017eanin u kojem trenutku su se ne\u017eeljeni kilogrami po\u010deli topiti te \u0161to je sve morao promijeniti u svom \u017eivotu. Nekih stvari dr\u017ei se i danas.\u00a0

'Imao sam 120 kg kao tinejdžer, sve mi se prima pa i sad pazim'

<p>Chef <strong>Ivan Pažanin</strong> (36) gostovao je u emisiji Život iza vage, gdje se prisjetio kako je i sam imao problema s kilogramima te je gledateljima i kandidatima showa otkrio kako je uspio smršaviti 30 kilograma.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Još kao tinejdžer težio je 120 kilograma, a ispričao je otvoreno tv kuhar kako je u mladosti uglavnom konstantno imao problema s težinom. </p><p>- Malo je to genetski, a malo i ona čuvena priča - kad bi baba došla, uvijek je mali gladan i to se pomalo izmaklo kontroli - priznao je Ivan.</p><p>Pojasnio je Pažanin u kojem trenutku su se neželjeni kilogrami počeli topiti te što je sve morao promijeniti u svom životu. Nekih stvari drži se i danas. </p><p>- Otišao sam jako mlad na brod, s 18 godina, a to je jako fizički naporan posao i ima 15 sati rada dnevno. Malo sam promijenio prehranu i pripazio, pa je u nekoliko mjeseci nestalo tridesetak kilograma. Jako mi se brzo prima, pogotovo sad kad sam stariji. Kad osjećam veliku glad, nekad se ne najedem, uvijek mi je ta debljina u glavi da moram paziti i pazim i danas - zaključio je Pažanin.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S PAŽANINOM: </strong></p>