Index i prijatelji obilježili su 60 godina benda u Lisinskom: 'Ovo je jedna vrlo emotivna večer!'

Povodom 60. godišnjice od osnivanja kultnog sarajevskog benda Indexi, u njihovu čast večeras je u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održan koncertni spektakl 'Indexi i prijatelji'. Otvorio ga je glazbenik Dino Jelusić (30) s pjesmom ‘Plima’, a zatvorio sa ‘Svijet u kojem živim’. Osim njega, nastupili su i nešto stariji pjevači. Publika ih je sve oduševljeno dočekala jednim gromoglasnim aplauzom.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dado Topić (73) izveo je pjesmu 'Snijeg padne na behar' i 'Pjesmu o Davoru', a dočekan je jednim velikim aplauzom. Zoran Predin (64) otpjevao je baladu 'Žute dunje', a Neno Belan (60) hitove ‘Sanjam’ i ‘Sve ove godine’. Hari Mata Hari pjevao je ‘Bacila je sve niz rijeku’, dok Branko Đurić Đuro (60) pjesmu ‘Ti si mi bila u svemu naj naj’.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Okupili su se živući članovi benda: Fadil Redžić, Neno Jurin, Miroslav Šaranović, Peco Petej, Vlado Pravdić, legendarni klavijaturist Bijelog dugmeta koji je glazbenu karijeru započeo u Indexima.

- Ova večer je jako emotivna za mene - rekao je Đuro pa se dotaknuo kultnog benda:

- Grupa Index osnovana je 1962. godine u Sarajevu i osnovala ju je grupa studenata. Generacije su stasale uz vječne pjesme legendarnih Indexa, za čije su pjesme i aranžmane zaslužni brojni, vrhunski muzičari i tekstopisci.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ovaj koncert, može se reći, zaista je jedan emotivan projekt kojeg su oduševljeno dočekali svi vjerni obožavatelji Indexa kao i njihovih hitova.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Indexi su najdugovječnija i najznačajnija bosanskohercegovačka pop rock grupa i jedna od najboljih ex-yu grupa koja je žarila i palila od 1962. do 2001. godine. U tom su razdoblju objavljena dva studijska albuma, 27 singlova, te 12 kompilacijskih albuma, no poznato je i to da je više njihovih pjesama do sada nije objavljeno.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Oni su slika jednog vremena, a prvi nastup su imali u jesen 1962. u sarajevskom Domu milicije.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Na koncertu su se mogli čuti bezvremenski hitovi kao što su "Bacila je sve niz rijeku", "Sanjam", "Balada", "Da sam ja netko", "Sve ove godine", "Plima", "Jutro će promijeniti sve"...

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Okupili su se i živući članovi benda Fadil Redžić, Neno Jurin, Miroslav Šaranović, Peco Petej, Vlado Pravdić, legendarni klavijaturist Bijelog dugmeta koji je glazbenu karijeru počeo u Indexima, te gitaristi Muris Varajić i Ivan Kukić.

U početku su svirali instrumentalnu muziku i to obrade svjetskih hitova svojih uzora The Shadows, The Kinks i Cliffa Richarda a kasnije su počeli snimati i svirati i svoje pjesme.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Podsjetimo se, projekt je počeo s realizacijom prije 15 godina i do sada je održan 25 puta na prostorima bivše Jugoslavije. Ove godine za 60. obljetnicu koncert će se, osim u Zagrebu, održati još i u Sarajevu, Skopju, Ljubljani i Beogradu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Najčitaniji članci