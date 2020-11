Stilizirao djevojke za show pa zaboravio Indiri popeglati noge

Članice žirija i voditeljica showa na društvenim su mrežama podijelile fotografije s današnje emisije. Komentari na račun njihova izgleda stižu sa svih strana, a za njihov je stajling zaslužan Marko Grubnić

<p>Stilist<strong> Marko Grubnić </strong>(38) svake nedjelje za emisiju 'Tvoje lice zvuči poznato' pomno bira stajling za članice žirija <strong>Indira Levak </strong>(47) i <strong>Nives Celzijus </strong>(38) te voditeljicu <strong>Maju Šuput Tatarinov </strong>(41). Iako se uvijek raspravlja koja će od njih imati veći dekolte, Marko je članice žirija u prethodnoj i današnjoj emisiji zakopčao do grla.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko Grubnić stilizira Indiru, Maju i Indiru u 'Tvoje lice zvuči poznato'</strong></p><p>No Indira i Nives za današnju su emisiju odjenule haljine u kojima su pokazale vitke i duge noge. Nives je odjenula narančastu haljinu, a kosu je svezala u punđu. Fotografijama nastalima u emisiji Celzijus se pohvalila i na društvenim mrežama.</p><p>- Ovi ti je najbolji 'look' do sada. Predivna si, punđa ti odlično stoji - poručili su joj obožavatelji u komentarima.</p><p> </p><p>A komentara nije nedostajalo niti za Indiru. Marko je za nju danas predvidio haljinu sa šljokicama. Baš poput Nives, i Levak je pokazala duge i vitke noge.</p><p>A za svoju miljenicu i najbolju prijateljicu Maju, Marko je ovoga puta pripremio dugu haljinu nježne boje koja je istaknula njezine obline. Za današnji stajling u komentarima ju je na Instagramu pohvalila i glumica <strong>Bojana Gregorić Vejzović </strong>(48). </p><p>- Ti si jednostavno najbolja - poručio je pak pjevačici Grubnić objavom na Instagramu, dok je Indiru nazvao 'divljom mačkicom'. Naposljetku je objavio zajedničku fotografiju s djevojkama. Prije objave ju je standardno 'popeglao' u Photoshopu, no ovoga puta promaknule su mu Indirine noge. Zaboravio ih je fotošopirati pa su joj se naposljetku vidjeli sitni nedostaci.</p><p> </p>