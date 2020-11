Indira imala nikad veći dekolte, a Maja pokazala golišave noge

Modni stilist Marko Grubnić još se jednom potrudio oko izgleda dama iz showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Haljina je Indiri istaknula dekolte, Maji golišave noge, a Nives obline...

<p>Pjevačica <strong>Indira Levak </strong>(47) u desetoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' prošetala je uskoj haljini s dubokim dekolteom, a uz to je nosila bijeli šal koji joj je išao uz cipele.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko Grubnić sređuje Indiru, Nives i Maju za 'Tvoje lice zvuči poznato'</strong></p><p>- Genijalne su mi ove transformacije iz tjedna u tjedan. Pokušajte se i vi transformirati u nekoga, život je jedan, zašto da bude uvijek sve po šabloni? - poručila je Indira u opisu fotografije iz studija u modnoj kombinaciji za koju je zaslužan modni stilist <strong>Marko Grubnić </strong>(38). </p><p>U uskoj haljini pojavila se i pjevačica i spisateljica <strong>Nives Celzijus </strong>(38). Imala je tamno crvenu kožnu haljinu uz koju je nosila i rukavice do lakta. </p><p>- Malo zbog ljubavi, malo više zbog nedisanja, a ponajviše zbog ove moje čudesne ekipe - napisala je Nives uz fotografiju te označila ljude koji su zaslužni za njezin stajling, frizuru i šminku.</p><p>Upitala je pratitelje kako im se sviđa njezino izdanje, a oni su joj pisali većinom samo komplimente.</p><p>- Ubijaš - komentirao je voditelj <strong>Dalibor Petko </strong>(41). </p><p>Pjevačica i voditeljica 'Tvoje lice zvuči poznato' <strong>Maja Šuput </strong>(41) također se pohvalila stajlingom koji joj je osmislio prijatelj Grubnić.</p><p>- Još jedna voditeljska i modna avantura je počela - napisala je Maja te dodala:</p><p>- Kakva sam maca večeras. Tako se može voditi show program u udarnom terminu. Zrihtali su me. </p>