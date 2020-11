Indira Levak: Muž me više ni ne zove na trening, nego samo ode

Uživamo u svakom zajedničkom trenutku. Tako smo si posložili život da sve radimo zajedno i to odlično funkcionira. Volimo zajedno stvarati, ali i uživati u plodovima našeg rada, rekla je

<p>Pjevačicu <strong>Indiru Levak </strong>(47) gledatelji prate u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' u kojem je članica žirija. Također, nedavno je izbacila novi singl 'Čudo' koji je 'zaradio' sve pohvale na YouTubeu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sada je u razgovoru za <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/u-teretani-sam-najbolja-no-ja-sam-ipak-slavonka-sve-mi-uzmite-ali-kulen-i-slaninu-ne-dirajte-15031708">Jutarnji list </a>progovorila o privatnom životu pa se, među ostalim, osvrnula na brak sa suprugom <strong>Miroslavom</strong>.</p><p>- Uživamo u svakom zajedničkom trenutku. Tako smo si posložili život da sve radimo zajedno i to odlično funkcionira. Volimo zajedno stvarati, ali i uživati u plodovima našeg rada. Najveći gušt nam je sjesti na bicikle i uživati u prirodi, to nam hrani dušu - rekla je za Jutarnji list.</p><p>- Jedine trzavice nastaju oko vježbanja, on bi odmah nakon jutarnje kave na trening, a ja bih još malo sjedila na terasi i uživala, tipično ženski. Sada me više ni ne zove na trening, nego samo ode - dodala je.</p><p>A evo što kaže za vježbanje u teretani.</p><p>- Eto, sad bi vam moj Miro rekao da bih moglo to i bolje da sam redovita na treningu. Mene je teško dovući u teretanu, koja je kat niže, ali kad uđem, onda sam najbolja. Moj trener me hvali. Još da ne pojedem čokoladu, gdje bi mi bio kraj. Ali ljudi, ja sam Slavonka, sve mi uzmite, ali kulen, slaninu i čokoladu ne dirajte - iskrena je.</p><p>Indira i suprug bi se htjeli preseliti u mirniji dio grada ili možda na selo, u dom s većom okućnicom. </p><p>- Prvo moramo prodati stan koji je pravi showroom Indira Levak Dizajna. Zamislite da kupite stan u kojem se stalno pjeva i vježba te je svaki kvadrat stana ispunjen ljubavlju i radošću? Ta energija i atmosfera sigurno prelaze na nove vlasnike koje ću dočekati s kulenom i rakijicom - zaključila je pjevačica.</p>