Indira: Prijatelji me ne žicaju karte, sad ja žicam njih da dođu

Pjevačica kaže da je zabavlja to što je svaki tjedan potpuno drukčija u emisiji. Za njezin izgled zadužen je veliki tim, uključujući i Marka Grubnića te se oko toga nimalo ne brine, sve je prepustila njemu

<p>Energična, nasmijana i zabavna, to su riječi kojima se najčešće opisuje bivša pjevačica grupe Colonia, <strong>Indira Levak</strong> (47). Nakon što je počela samostalnu karijeru, ne prestaje oduševljavati novim pjesmama i koreografijama, a najupečatljivija je bila ona na Dori potkraj veljače.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve Indirine transformacije</strong></p><p>Unatoč tome što s pjesmom 'You Will Never Break My Heart' nije pobijedila, Indira je bila zadovoljna kako je publika prihvatila pjesmu. Ova svestrana dama često dijeli smiješne događaje sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama i raduje se kad i drugome uljepša dan. Ona i njezini kolege to će nastojati činiti i u novoj sezoni zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato', koje nastavlja s emitiranjem ovu nedjelju.</p><p><strong>Tvoje lice zvuči poznato vraća se na male ekrane. Što sve gledatelji mogu očekivati?</strong></p><p>Mnogi su me prošlih mjeseci pitali kad ponovno kreće najzabavniji show ‘Tvoje lice zvuči poznato’ i jako sam sretna što napokon možemo reći- ove nedjelje! Udobno se smjestite i zaboravite na sve brige koje nas tište jer očekuju vas spektakularne transformacije. I mnogo smijeha.</p><p><strong>Hoćete li biti strogi u ocjenjivanju u TLZP-u ili blagi?</strong></p><p>Bit ću pravedna. Možda će to nekome nekad izgledati strogo, nekad blago, ali vjerujte mi, jako je teško podijeliti bodove kada imate tako dobre kandidate. Onaj koji dobije četiri boda nije puno lošiji od onoga koji je dobio 12. Ali takva su pravila, bodovi se moraju podijeliti pa se uvijek vodim onim unutarnjim osjećajem, tko me taknuo, više oduševio, ponekad zaista odluče sitnice.</p><p><strong>Mislite li da je u ovom showu moguće živjeti na staroj slavi (uspješnim prethodnim nastupima) ili se iz emisije u emisiju mora biti u vrhu da bi došao do finala?</strong></p><p>Skidam kapu svim kandidatima koji su do sada prošli kroz ovaj show. To su profesionalci koji su dali svoj maksimum kako bi barem na trenutak zazvučali, izgledali i kretali se kao netko drugi. Nije jednostavno mijenjati glas iz emisije u emisiju, učiti koreografije koje stilski nemaju veze s onom prethodnom i u svakom tom segmentu morate biti najbolji. Zaista veliki izazov za sve kandidate i u nedjelju kad ih gledamo često zaboravimo koliko su oni sati proveli vježbajući svoje nastupe. Nekada je teško potpuno se prebaciti na stil pjevanja i kretanja po pozornici koji je potpuno drugačiji od vašeg, zato zna biti velikih oscilacija u bodovima kandidata. Nije lako zablistati u svakoj ulozi podjednako. Zaista svaka čast svima.</p><p><strong>Gledatelji s nestrpljenjem očekuju nove epizode kako bi vidjeli transformacije kandidata, ali i žirija. Hvalili su vaše i Majine odjevne kombinacije zbog suradnje s Markom Grubnićem. Ima li nešto što ste se odmah dogovorili da nećete odjenuti tijekom emisije?</strong></p><p>Cijelom timu koji je zadužen za moj izgled u emisiji dala sam otvorene ruke. Zabavlja me što sam svake nedjelje potpuno drugačija. Naravno da je na probama moja sugestija bitna, ipak ja nosim tu kreaciju i moram se dobro osjećati. Marko me dugo poznaje, zna što mi pristaje i brzo smo se sve dogovorili. Ljudi dragi, život je prekratak da ne bismo eksperimentirali, barem s odjećom i frizurama. Gledajte kako nam se život promijenio prije nekoliko mjeseci, to nam je dobra lekcije da naučimo da svaki dan živimo punim plućima i da radimo ono što nas veseli.</p><p><strong>Nedavno ste proslavili 47. rođendan, a suprug vas je iznenadio tortom i šampanjcem. Je li inače tako romantičan i čime vam svakodnevno stavlja osmijeh na lice?</strong></p><p>Jako je romantičan, čak više od mene. Ali učim! Trudim se! Njegova iznenađenja su uvijek savršena, dakle, nisam ni sanjala da će mi pripremiti kraljevski tretman za rođendan. Ali njemu nije bitno koji je dan, on me često razveseli sitnim gestama. Najdraže su mi porukice koje si svakodnevno ostavljamo. Volimo nasmijavati jedno drugoga tako da nam nikada nije monotono.</p><p><strong>Pohvalili ste se fotografijom mame i tate početkom rujna. Sjećate li se nekih savjeta koje su vam govorili i primjenjujete li u svom životu?</strong></p><p>Svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete, tako su se i moji uvijek brinuli za moje sestre i mene i davali nam savjete koji su bili u skladu s njihovim razmišljanjima. Zahvalna sam do neba mom tati koji me upisao u glazbenu školu i otkrio mi novi svijet glazbe, nota, divnih instrumenata. Sve me to usmjerilo kako bih došla do svog cilja i živjela svoj umjetnički život na najbolji mogući način. Oni su usadili u mene etiku rada, naučili me da nema odustajanja. Svega toga se držim i danas, volim raditi i ne bojim se otkrivati neke nove puteve u životu. Uvijek na sve gledam s pozitivne strane i borim se da dođem do cilja.</p><p><strong>Jeste li od oca naslijedili ljubav prema kuhinji. Koja jela ste uz roditelje naučili?</strong></p><p>I mama i tata su odlični u kuhinji, a sva tradicionalna slavonska jela sam naučila od njih. Oni su odlični domaćini i od njih sam naučila kako treba izgledati stol za kojim se okupljaju dragi ljudi. A uz dobru hranu uvijek je kod njih bilo i pjesme, a tako je sada i kod mene.</p><p><strong>Suprug Mirek, kako ga od milja zovete, napravio je nekoliko sprava samo za vas. Objasnite nam malo o čemu se radi...</strong></p><p>Jedan dan Miro mi je rekao da ima iznenađenje za mene, pomislila sam: ‘Sigurno ona torbica koju sam vidjela u gradu dok smo šetali’. A kad ono: ‘Evo, ženo, sprava za gluteus!’. Moj posao je specifičan, nisam pjevačica koja miruje na pozornici ili sjedi, moji koncerti su plesni, sve pršti od pozitivne energije koju dijelim s publikom. Zato je jako bitno da sam u odličnoj formi. Miro je inovator, dizajner sprava za vježbanje, tako da me svako malo iznenadi s nekom novom spravom u našem gymu koja se odlično uklopi u moj trening.</p><p><strong>Početkom godine ste u intervjuu rekli da suprug i vi već dugo razmišljate o posvojenju, ali u zemlji birokracije i komplikacije to nije baš jednostavno. Kakva je situacija danas, je li to i dalje vaša želja ili se nešto promijenilo u tom pogledu?</strong></p><p>Danas smo svi okupirani koronom i kako se cijela situacija odražava na naše gospodarstvo. To je jedino o čemu svi mi razmišljamo. Sanjam dan kada će se sve vratiti na staro, kada neće biti izolacija i ključnih dva tjedna. Sanjam dan kada ću ponovno pjevati i plesati sa svojom publikom koja neće morati razmišljati o tome jesu li dovoljno daleko od svojih prijatelja...</p><p><strong>Nastup na Dori bio je energičan, šarolik, a pjesma se pjevušila još dugo. Kako ste se pripremali za pozornicu?</strong></p><p>Pripremali smo se dva mjeseca za nastup na Dori. Bio je to dinamičan period, cijeli tim je vjerovao u pjesmu i to zajedništvo nas je nosilo. Htjeli smo ponuditi nešto drukčije od pjesama koje su do sada predstavljale Hrvatsku, a što je u skladu s mojim duhom. Mislim da smo uspjeli u tome jer je pjesma odlično prihvaćena od publike koja prati Eurosong i pjesma živi i dalje. To je za mene veliko priznanje i uspjeh.</p><p><strong>Čini li vam se da je nastup na Dori bio prije nekoliko godina, a ne prije gotovo sedam mjeseci s obzirom na to kroz što smo sve prošli?</strong></p><p>Imate pravo, kao da je to bio neki drugi život. Sjećam se da sam se znala požaliti prijateljicama kako mi je teško uskladiti brojne koncerte s probama za Doru, intervjue, snimanja. Uvijek je to tako, nismo svjesni što imamo i kako nam je dobro dok to ne izgubimo. Obećala sam sama sebi da više nikada neću odgoditi druženje s prijateljima jer sam umorna ili jadati se jer imam puno posla. Čovjek treba uvijek biti zahvalan na svemu. </p><p><strong>Žicaju li vas i dalje prijatelji karte za vaš koncert ili koncert vaših kolega?</strong></p><p>Sada više ne žicaju oni mene karte nego ja njih da dođu! Pa to su sve ljudi s karijerama, obiteljima i jedva više izlaze! Moramo to promijeniti hitno!</p><p><strong>Grupa Colonia ima veliku ulogu u vašoj karijeri, pjesme koje ste tada pjevali zapjevate i sada. Kakvi se osjećaji bude u vama kad čujete da publika voli te pjesme, ali i novu Indiru?</strong></p><p>Uživam pjevati sve moje pjesme, bez obzira na datum proizvodnje. Sretna sam kad vidim da pjesme kojima sam dala dušu i dalje žive i pjevaju ih sve generacije. Moja karijera traje već dva desetljeća i uvijek je jednaka radost kad se popnem na pozornicu i pjevam uglas s publikom sve stare i nove hitove. Glazba zaista ima veliku moć i pozitivno utječe na sve nas, zato je velika šteta što se koncerti ne mogu održavati.</p><p><strong>Što priželjkujete u budućnosti po pitanju vaše karijere, na privatnom planu...?</strong></p><p>Prije svega, priželjkujem da pobijedimo ovaj virus koji je paralizirao cijeli svijet, zatvorio granice, oduzeo radna mjesta. Jedva čekam dan da zapjevam s publikom, ali vjerujte mi sigurno do tada neću sjediti kod kuće prekriženih ruku. Nema kod mene kukanja, treba se boriti. Pripremam novi namještaj s mojim potpisom, veselim se turistima koji biraju moje apartmane za odmor, pišem pjesme i snimam novi materijal. Uskoro izlazi novi singl koji će vas natjerati da plešete! </p>