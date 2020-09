Indira se ljutila na supruga, dao mačkama da mu jedu iz tanjura

Pjevačica je na Instagramu objavila nekoliko videa u kojima je pokazala kako zna biti ljuta na muža. Miroslav je jeo za stolom, a u isto vrijeme su kraj njega bile dvije mačke kojima je dopustio da jedu iz njegova tanjura

<p>Vrckava pjevačica <strong>Indira Levak</strong> (47) sa suprugom <strong>Miroslavom Levakom</strong> (45) svakodnevno se bavi raznim aktivnostima kako bi im dan bio ispunjen. Zajedno vježbaju, zbog čega je pjevačica postigla zavidnu figuru, ispijaju kave, zezaju se, a jednom su zajedno i farbali kosu. No nije uvijek sve tako idilično, ponekad se malo i 'pokače'. Barem u zezanciji...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Indirine transformacije</strong></p><p>Indira je na Instagramu objavila nekoliko videa u kojima je pokazala kako zna biti ljuta na supruga. Miroslav je jeo za stolom, a u isto vrijeme su mu društvo pravile dvije mačke kojima je dopustio da jedu iz njegova tanjura.</p><p>- Ovo je razlog za svađu - napisala je Indira pored videa.</p><p>- Ovako ih je naučio moj dragi muž. Pa dobro, jesi li ti poludio? I kada nam dođu gosti, sramota - pričala je Indira dok je grdila Miroslava. On je naposljetku lagano odgurnuo mačke i rekao da će one jesti kasnije. </p><p>Iako je njezina ljubav prema životinjama bezuvjetna, ovakvo što svojim ljubimcima ipak ne dopušta. Pjevačica inače na društvenim mrežama često objavljuje fotografije kućnih ljubimaca. Jednom je prilikom priznala kako je udomila tri mačke, koje nisu uvijek imale tako idiličan život kao u domu Levakovih. </p><p>- Udomljavanje se ne može planirati, kad se nađem u situaciji da sretnem napuštenu životinju bude mi jako teško i srce puca kad znaš da ih ne možeš sve udomiti. Moj suprug je inače glas razuma i onda on kao nešto pametuje, a na kraju i sam donese ljubimca kući - rekla je Indira svojedobno za<a href="https://www.rtl.hr/tv/zvjezdice/novosti/3145727/zvijezda-mekog-srca-indira-pruzila-dom-napustenim-mackama/" target="_blank"> RTL</a>.</p><p> </p>