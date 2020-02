Indirine pripreme: Njen koautor je zaslužan za pobjedu Nette...

Idućeg vikenda na rasporedu je hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije 'Dora', a Indira Levak (46) jedna je od 16 natjecatelja. Pjeva pjesmu 'You Will Never Break My Heart'.

- Jako sam sretna što mogu potvrditi da se uz autora glazbe Branimira Mihaljevića i mene kao autora teksta, timu pjesme 'You Will Never Break My Heart', kao koautor, pridružio Doron Medalie. Iskusni producent i autor, poznavatelj Eurosonga i pobjednik iz 2018. godine s izraelskom predstavnicom Nettom i pjesmom 'Toy' - pohvalila se Indira.

Pjevačica je sretna što Doron vjeruje u njezin tim i da je upravo on njihovo pojačanje.

- Za Doru pripremamo dinamičan plesni nastup, zaraznu energiju pjesme koje ćemo moji plesači i ja pokazati u Opatiji! Obećavam da ćemo razvaliti pozornicu! Vjerujem da je brza i pozitivna pjesma odličan izbor za uspjeh na Eurosongu. Mi smo spremni - kaže Indira.

Posljednjih nekoliko dana Indira radi na koreografiji za natjecanje, a nastupa 12. po redu. Za koreografiju zadužen Igor Barberić, dok će, među ostalima, uz nju plesati Helena Janjušević i Valentina Walme.

- Da je na Doru doći lako, došao bi svatko - napisala je Indira na društvenim mrežama.

