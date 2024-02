Ines Petrić iz 'Ljubav je na selu' za 24sata: 'Šminkala sam i frizirala mnoge naše zvijezde...'

Zahvaljujući mojem znanju i talentu, radila sam na našim poznatim hrvatskim serijama i sapunicama. Bojana Gregorić Vejzović, Sandra Bagarić, Renata Sabljak, pokojna Mira Furlan, Kostadinka Velkovska, Goran Grgić, Vladimir Tintor, Antonija Šola, Toše Proeski, Zdenka Kovačiček... Samo su neki kojima sam radila frizure i šminkala ih, otkriva nam opsežno prvi put Ines Petrić.

Foto: Privatni album

Simpatična Kaštelanka poznata je kao rekorderka showa 'Ljubav je na selu', u kojem smo je imali priliku gledati u čak sedam sezona, ali i zbog svog kumstva s TV kolegicom Irenom Slopšek. No malo tko zna da je Ines frizerka i vizažistica koja je uređivala brojne poznate s hrvatske estrade.

- Najbolje mi je bilo surađivati s Antonijom Šolom, Toše Proeskim i Zdenkom Kovačiček. Gospođa Zdenka je super žena i osoba. Stvarno žena za sva vremena! S Renatom Sabljak sam isto imala nezaboravne trenutke kad je nastupala na Dori ili snimala naslovnice za neke časopise. S Danirom Gojić mi je isto bilo prekrasno. Znala sam Daniri napraviti frizuru i našminkati je, nakon čega je odmah otišla na snimanje BBC-jeve serije 'Hotel Babilon'. Tako da su moji makeoveri Danire viđeni i izvan Lijepe Naše - kaže Ines.

Foto: Privatni album

Njezina ljubav prema šminkanju i frizerstvu traje odmalena. Sve ukućane češljala je i šminkala po nekoliko puta u danu. Dok su djeca u vrtiću nosila bombone, Ines je bila puna potrošene šminke.

- Sjećam se da su se tad sve žene šminkale rozom sjajnom šminkom 'Samantha'. Uzimala bih ostatke mamine šminke i nanosila je prstima u vrtiću. Bili su našminkani i oni koji nisu htjeli. Odgojiteljica je mojim roditeljima rekla da ću se očito time baviti, ali oni su to teško prihvatili. Njima je frizerstvo bilo ispod časti. Htjeli su da budem arhitektica ili doktorica. Nikad mi nisu oprostili što sam frizerka i make-up artistica, ali mi nisu mogli ništa jer sam se za sve u životu pobrinula sama - prisjeća se Ines.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Nakon srednje frizerske škole razmišljala je što bi mogla dodatno raditi. Gdje bi se mogla dodatno usavršiti. Zanimale su je škole koje su se pisale u tadašnju radnu knjižicu, a one su i koštale.

- Radila sam u poznatim zagrebačkim salonima. Bila sam dobro plaćena, pa sam si mogla priuštiti dodatna školovanja za make-up i svjetske frizerske seminare o kojima većina samo može sanjati. Prvo sam upisala školu za osnovni make-up. Trajala je godinu dana, a u njoj su me prepoznale dvije šminkerice i frizerke Maja i Jasna. One su mi predložile da se dodatno školujem za frizure, šminke i specijalne efekte za kazalište, film i TV. Prepoznale su moj talent i usmjerile su me na dobar put, koji mi je kasnije otvorio mnoga vrata u svijetu frizura i šminke - prisjeća se Petrić.

Foto: Privatni album

Nakon toga krenula je na još jedno dodatno školovanje, koje si je priuštila radom bez godišnjeg odmora.

- Nakon završenih make-up škola, svoj zanat sam usavršavala u Milanu. Tamo sam učila isključivo od najboljih frizera. Završila sam nekoliko poznatih talijanskih akademija za različita šišanja i koloristiku, uz diplomu majstorskog ispita koji je priznat u svim zemljama EU. Mene su uvijek zanimale diplome s kojima mogu nešto napraviti u inozemstvu. Skrojila sam si život da nisam vezana uz Hrvatsku. S diplomama mogu otići u Njemačku, Italiju ili Švedsku i na osnovu njih i mojega talenta mogu dobiti posao u 24 sata - zaključila je bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu', koja je uvijek imala jasne ciljeve. Znala je što želi.