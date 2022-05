Ines šesti put traži partnera u 'Ljubav je na selu': Zbog onog pravog ću otići i u drugu državu

Ovo je 14. sezona, a 14 je moj sretan broj. Vjerujem da će me put daleko dovesti, govori Zagrepčanka Ines Petrić (48), rekorderka “Ljubav je na selu”. Šesti put se vratila u RTL-ov show jer ne odustaje od ljubavi. Atraktivnu crnku gledatelji su prvi put upoznali 2015. Tad je pokušala zavesti 13 godina mlađeg Gorana Špehara. Pa je okušala sreću na farmi Andre Bogunovića, a bila je i kod Domagoja Škobića.

U internacionalnoj sezoni njezin je odabranik bio Australac Jack Vukoja, a u 12. sezoni na farmi ju je u Konjicu ugostio i Hakija Špago. Ovog puta pisala je Krunoslavu Pavlakoviću (50) iz Cvetkovića kraj Jastrebarskog kojeg je kći nagovorila da se prijavi u show.

- Očekivanja su jako velika. Zaintrigirala me znatiželja i vjerujem da će me ovaj put daleko dovesti. Vjerujem u energiju, prvi dojam i sudbinu. Stava sam da je sve to sudbina i da se na neke stvari ne može utjecati - ili se dogode ili se ne dogode. Čovjek ne može planirati ljubav... Ona je dobrodošla kao i sve pozitivne i lijepe stvari koje se čovjeku dogode - kaže Ines, koja bi se zbog ljubavi preselila gdje god treba.

- Zbog ljubavi sam spremna preseliti se ne samo na selo nego i na more. Jer sam prilagodljive prirode. Nije mi nikad bio problem promijeniti grad, čak ni državu, ako je to - to, ako je to partner s kojim se super slažem, nadopunjujem i imamo obostranu iskrenost i povjerenje. Smatram da ljudi na selu i na moru zdravije žive, opuštenije i manje su opterećeni nekim stvarima nego ljudi u gradu - priča Petrić. A čime će novog farmera pokušati šarmirati?

- Znam se zezati pa reći da su moji aduti osmijeh i tijelo. Međutim, društvena sam, vesela, školovana i kreativna, sa mnom nikad nije dosadno. Volim kuhati razna jela, dapače, obožavam kuhati pa uz mene farmer nikad neće ostati gladan. Znam sve poljoprivredne poslove te poslove u vrtu i oko okućnice. Smatram da je u svakom odnosu važna komunikacija te za mene ne postoje tzv. tabu teme. Sa mnom partner može o svemu razgovarati. Uz mene nikad nikome nije dosadno, otvorena sam, iskrena, društvena i vesela osoba, radoholičarka - ističe Ines, po struci frizer-majstor, stilistica i make-up artistica.

Preferira, dodaje, iskrene i dobre muškarce, dobrog srca, ambiciozne i radišne. Još ako se uz to bavi sportom, taj bi joj bio po guštu!

- Bilo je i ponuda na brak... Ima ljudi koji odmah tako reagiraju. Ja sam teškoga karaktera, rijetko mi se netko odmah svidi na prvu, osobu moram potpuno upoznati da bih mogla otići s njim ‘stepenicu dalje’ - govori.

