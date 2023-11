Influencer prošetao u prozirnoj haljini, publika ljuta: 'Pa djeca ovo gledaju, jeste li normalni?!'

Influencer Christian Wilkins (28) iznenadio je javnost kada se na crvenom tepihu na australskoj dodjeli nagrada ARIA 2023. pojavio u prozirnoj haljini.

Uz haljinu je iskombinirao čizme s platformom, a dugu kosu je zavezao u niski rep. Kako je haljina bila gotovo pa sasvim prozirna, pokazao je isklesani torzo, a najintimnije dijelove je ipak prekrio tkaninom boje kože.

Australac se našao na meti kritika za svoju kombinaciju, mnogima je, čini se, ipak bila 'previše'.

- Ovo ne bi smjelo biti dopušteno na TV-u. Ne želim da moja djeca to vide. Zašto težimo ovome? - pisali su ljutiti gledatelji na društvenim mrežama.

Ipak, drugi se nisu slagali te su istaknuli da ovakve haljine pod normalno viđamo na slavnim damama.

- 'Gola' haljina je haljina godine. Viđali smo je na svima, od Rite Ore preko Kim Kardashian do Due Lipe. I nikad zbog nje nismo morali isključivati komentare na društvenim mrežama... Christian je uzor mladim ljudima i svjetionik nade da možete biti ono što jeste. No, iako je slavan, utjecajan i privilegiran - čini se da ni on nije siguran od homofobije - piše australski portal news.com.au.