Influencerica u suzama: 'Hodala sam s rakom na nozi, ljuta sam'

<p>Influencerica<strong> Molly-Mae Hague</strong> (21), koja se proslavila sudjelovanjem u britanskom reality showu 'Love Island', pratiteljima na društvenim mrežama otkrila je kako je imala madež na nozi, za kojeg se ispostavilo da je kancerogen. </p><p>Na videu koji je objavila na YouTubeu ispričala je što joj je sve liječnik rekao te je otkrila kako je uklonila madež. Molly se rasplakala kad je saznala da je riječ o malignoj izraslini. </p><p>Influencerica je otišla na nekoliko pregleda i dva dermatologa su joj rekli kako nema razloga za brigu. No, osjećala je da nešto nije u redu i pitala trećeg liječnika. </p><p>- Ne mogu vjerovati da su mi prethodni liječnici rekli da je sve OK. Tako sam uzrujana i bijesna. Šetala sam s rakom kože na nozi. Da nisam pitala za treće mišljenje, još uvijek bi taj madež bio na mojoj nozi i ne bih ništa učinila po tom pitanju. Mogao se proširiti mojim tijelom, jednostavno nikad se ne zna - ispričala je Molly-Mae. </p><p>Madež je primijetila najprije njezina majka i to preko ekrana, dok je Molly još bila u reality showu 'Love Island'. U tom se realityju Molly 'spetljala' s boksačem<strong> Tommyjem Furyjem</strong> (21), s kojim je i danas u vezi. </p>