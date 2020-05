Ingrid objavila ljubavnu poruku: 'Promatraj prave koji su ostali'

Vidjet ćeš. Neki će ti ljudi poput pijeska, samo procuriti kroz prste, ne zadržavajući se ni tren duže od toga. Drugi će se pak, na tvojim dlanovima zadržati vječno. Napravit će tanke male pukotine i tako se lako, ni ne osjetivši, utisnuti u tvoje srce. Nemoj se pitati gdje su nestali svi ti ljudi iz tvog života. Radije promatraj one prave koji su ostali. . . . Iz moje knjige za Divlju ženu 🖤 #citatiingriddivkovic#ingriddivkovic#prozazadusubyingrid

