INmusic je u znaku britanskih rokera, legendarnih The Cure

Ovogodišnji INMusic festival, 14. po redu, od 24.-26. lipnja dovodi u metropolu glazbene gigante The Cure, čiji kultni status najbolje potvrđuje i to da su prošle godine primljeni u rock & roll Kuću slavnih.

Ove godine bend slavi 40 godina od prvog albuma, kao i 30 godina od remek-djela 'Disintegration', jednog od najvažnijih rock albuma svih vremena. Iako novi album nisu objavili više od 10 godina, to bi se trebalo promijeniti ove jeseni.

Foto: Sinisa Hancic/Pixsell

Legendarni gotičari nisu jedine rock ikone koje će zasvirati na Jarunu. Johnny Marr (55), gitarist neprežaljenih The Smithsa odavno se rastao s frontmenom Stevenom Patrickom Morrisseyjem (60) te se ‘bacio’ u solo karijeru. Iako su im nudili basnoslovne svote za povratničku turneju, poprilično je sigurno da više nikad neće zajedno zasvirati. Britanski izvođači ove su godine izuzetno zastupljeni, pa su tako headlineri prvog dana alt-rockeri Foals, koji su na Jarunu već oduševili publiku prije pet godina, dok drugi dan festivala predvode britpop velikani Suede.

Glazbeni sladokusci neće propustiti ni nastupe američke kantautorice LP, elektro dvojca Thievery Corporation, indie-rock perjanice Kurta Vilea i njegovih Violatorsa, punk-rock veselice Franka Turnera i The Sleeping Soulsa, garažne rifove The Hivesa, kao ni američko-škotske rokere Garbage. Domaće boje na INmusicu branit će Kojoti, Mangroove, Kandžija & Gole žene, Gatuzo, Tus Nua, Mel Camino, The Black Room i mnogi drugi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

