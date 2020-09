Inspektor razočarao: Više smo očekivali od čovjeka s mora...

Mile je zaradio 32 boda i nije uspio biti bolji od jučerašnje domaćice Duške koja je jelovnikom očarala goste. Unatoč dobroj atmosferi, prigovorili su mu jer nije bilo ribljih specijaliteta

<p>Jučer se u kuhalo u Bilicama, a danas se ekipa 'Večere za 5 na selu' seli u Tribunj, gdje ih čeka kandidat <strong>Mile Perkov</strong>. Taj bivši policijski inspektor značku je zamijenio mikrofonom i pokušat će pripremiti ukusnije delicije od jučerašnje kuharice <strong>Duške Zaninović</strong>, čija je večera bila gotovo savršena pa je zaradila visokih 37 bodova. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana i Goran kliknuli su u showu 'Gospodin Savršeni'</strong></p><p>Premda su ostali kandidati pretpostavljali kako će im Mile pripremiti ribu, on se ipak odlučio za meso i njegov se jelovnik sastojao od predjela naziva Tribunjska gužva u A-molu, glavnog jela Tribunjski Herkules te deserta Tribunjska simfonija u C-duru. Kad su došli gosti, razveselili su domaćina darovima, a potom nazdravili aperitivom - maraštinom te pojeli koju smokvu.</p><p>- Baš je bio opušten, nisam vidjela da je imao tremu- komentirala je Duška, a Nataša dodala kako ih je odlično dočekao. </p><p>Uskoro su gosti počeli s predjelom, a Nataša je odmah komentirala: 'Što nam je to za predjelo? Nigdje nije pisala paprika!' Naposljetku su gosti zaključili kako su pogrešno pretpostavili što će biti za predjelo.</p><p>- Ne mogu reći da sam bila razočarana, ali sam od čovjeka s mora očekivala morski meni jer je Tribunj grad ribara - rekla je Duška, a Milan nastavio:</p><p>- Paprika i panceta nisu baš u redu za ovo doba godine, ali dobro, bila je ukusna. Domaćin je potom poslužio glavno jelo koje su svi iščekivali.</p><p>- Da sam se barem rodila kao muško - komentirala je Nataša kad je vidjela da je Mile donio biftek, a Maja je odmah naglasila kako je dobro ispečen. No Milan nije tako mislio.</p><p>- Bio je presuh i nedovoljno priloga koji bi trebali biti uz njega - rekao je tražeći domaćina kruh, a Nataša je poželjela još malo papra. A imala je komentar i na odjeću domaćina.</p><p>- Mile se obukao u bijelu košulju iako bih voljela da se obukao u Herkulesa, kako je i nazvao glavno jelo - rekla je, a poslije mu je pomogla skinuti košulju dodavši kako su ga morali malo otkopčati da prodiše. S time se složila i Duška te dodala kako su mu napravili uslugu jer mu je bilo vruće.</p><p>Nakon zanimljivog razgovora uz glavno jelo Mile je poslužio desert.</p><p>- Sporan mi je bio preljev jer se sve rastopilo, ali sam kolač mi je bio odličan - rekla je Duška, a i ostalim natjecateljima se svidio. Kad su se lijepo najeli, Mile je zasvirao na gitari, pratnja mu je bila harmonika, a potom su svi zapjevali.</p><p>Milan je dao ocjenu sedam jer mu se nije svidjelo glavno jelo, Duška se odlučila za ocjenu osam jer joj je biftek bio prežilav, a ni šlag na kolaču ju nije oduševio. Nataša je dala ocjenu devet samo zato što je očekivala morsku deliciju, a Maja je dala ocjenu osam jer biftek nije bio odležan. </p><p>Hoće li sljedeća domaćica Maja pokazati kako se vrhunski priprema meso ili će napokon doći red na riblji meni, saznat ćemo sutra.</p>