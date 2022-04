Internetom se širi snimka na kojoj Jada Smith govori: Baka me s 9 godina učila masturbirati

Moja baka me učila o samozadovoljavanju jer je htjela da znam da to zadovoljstvo dolazi od mene. Nije htjela da mi neki muškarac kasnije govori da je to sve njegova zasluga. I to me naučila kad mi je bilo devet. Ove pomalo bizarne činjenice otkrila je Jada Pinkett Smith (50) 2018. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, supruga Willa Smitha (53) ovaj je razgovor vodila sa svojom majkom Adrienne Banfield Norri te kćeri Willow Smith (21) u njihovoj emisiji The Red Table Talk. Snimka se sada proširila i Twitterom te je, sudeći po komentarima, podijelila mišljenja korisnika.

- Uvrnuto i ludo. Ljudi samo sjede i misle da je to normalno - napisala je jedna od korisnica.

- Ne mogu ovo gledati - dodala je druga.

No, ima i onih koji ovo pomalo šokantno priznanje smatraju normalnim.

- Ideologija iza ovog je sjajna i osnažujuća, ali znam da to nije nešto o čemu bih ja htjela raspravljati pred stotinama stranaca, i to s mojom majkom - zaključila je treća korisnica.

- Ovo je normalna stvar - dodala je četvrta.

Podsjetimo, Jada je u istoj emisiji 2018. godine priznala i kako se nije htjela udati za Willa te da ju je na to prisilila njezina majka.

- Bila sam pod tolikim pritiskom, znate, bila sam mlada glumica, a bila sam trudna i jednostavno nisam znala što da radim. Nikad nisam htjela biti u braku - izjavila je Pinkett tada.

Najčitaniji članci