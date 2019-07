Invazija slovenskih 'Abba' na Hrvatsku: Nižemo hit do hita...

Ovog ljeta slavimo 20 godina. Stalno smo svirali zabavnu glazbu pa smo odlučili probati s nečim drugim i tako došli na ideju da napravimo show posvećen ABBA-i, kaže Aleksander Svetko. Muzikom se bavi više od 37 godina. Bio je 'po Europi', a 1999. vratio se u Sloveniju i osnovao Show mix bend. Bilo ih je ponekad i 14...

- To se nije isplatilo. Sad nas je četvero i mogu reći da je to to. Od 2014.-2015. nastupamo s matricom i mi smo ABBA for ever Tribute band - govori Svetko. U studiju su napravili matrice 30 ABBA-inih najvećih hitova. Često nastupaju u Njemačkoj, Austriji, Češkoj...

Foto: Privatni album

- Volimo nastupati i u Hrvatskoj. Već smo bili u Opatiji i Tuhlju, gdje nas samo ovog ljeta očekuju četiri gaže. Sviramo oko dva sata, a svi su toliko oduševljeni da nas uglavnom pozovu da im dođemo opet - objasnio je Svetko. Recept im je, zapravo, prokušan, igrali su na sigurno. ABBA je bila aktivna od 1972. do 1982. godine i bili su jedan od najpopularnijih bendova. Agnetha Fältskog (69), Björn Ulvaeus (74), Benny Andersson (72) i Anni-Frid Lyngstad (73) činili su švedski bend, a ime su 'izabrali' uzevši prvo slovo vlastitih imena. Modno usklađeni, glazbeno pogođeni “prašili” su po cijelom svijetu, a ljudi ih vole čuti i danas.

- U studiju smo napravili 30 matrica najpopularnijih pjesama i trenutačno imamo desetak nastupa mjesečno - rekao je Svetko. 'Waterloo, 'Super Trouper', 'Chiquitita', 'Fernando', 'Mamma Mia', 'Dancing Queen' dio su njihova repertoara.

Foto: Promo

- Teško mi je procijeniti koja im je najdraža pjesma - kaže Svetko. Perike, kostimi, koreografija, bijeli klavir kakav su imali i švedski 'originali', gitara u obliku rakete... dijelovi su svakog nastupa ABBA for ever Tribute benda.

- Trudimo se, iako ponekad bude i ponekih pogrešaka. Nije nam baš ugodno kad zaboravimo perike, ali onda improviziramo i na kraju ipak sve završi dobro - rekao nam je Svetko i nastavio:

- Nabavili smo originalne kostime. Tijekom showa presvlačimo se i po četiri puta, a mijenjamo cipele, vlasulje... I publika to voli.

A svi u bendu imaju više 'zadataka', a zajedničko im je da svi pjevaju. Mojca Sedminek kao Agnetha zadužena je za klavijature, gitaru i flautu, Levin Oprenovič kao Benny svira bubnjeve, Simona Kropec kao Anni-Frid svira klavijature, gitaru i bas gitaru, a Aleksander Svetko kao Björn svira gitaru i bas gitaru. Bilo je i raznih nezgoda.

Foto: Promo

- Levin je ostao bez potplata na cipeli, što je publika vidjela i naravno da su ‘umirali’ od smijeha - rekao je Svetko. I nisu oni jedini iz Slovenije koji se pretvaraju u ABBA-u. Prije deset godina u 'deželi' je bio sastav After 7. Prije četiri godine i oni su zaigrali na sigurno, sad i oni izvode ABBA-ine pjesme. I zovu se ABBA Mia.

Foto: Privatni album

- Publika nas je odlično prihvatila i često imamo gaže. To nam je super jer volimo ove pjesme, zaboravimo na slovenske kad se uživimo u ABBA-u - rekao je Dario Plesničar. Njih je u bendu sedmero, Eva Pirnovar (Agnetha), Manca Dremel (Anni-Frid), Andrej Lobanov (Benny), Andrej Pogorelec (Björn) te Irena Lombar (back vokal), Dario Plesničar (bubnjevi) i Ištvan Pajor (bas gitara, back vokal). I oni imaju kostime karakteristične za doba ABBA-ina djelovanja.

- Uz našu glazbu svi se opuste. Prošli bend After 7 pada u zaborav, svu energiju usmjeravamo prema ABBA-i - kaže Plesničar. I kako su slovenske inačice sve više rasle i razvijale se u regiji, tako je i originalna postava nakon 35 godina snimila dvije pjesme. Prošle godine snimili su 'I Still Have Faith in You' i 'Don’t Shut Me Down', no pjesme još nisu objavljene iako su trebale biti još prošle godine. To bendovima iz susjedne nam zemlje nije ni važno, oni izvode samo stare, prokušane hitove. Tu nema greške.