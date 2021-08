Ubrzo nakon što je Nives Celzijus (39) objavila fotografiju na kojoj pozira u minijaturnom topiću, a fanovima poručila da se odmore od lajkanja, na Instagram priči osvanula je nova fotka u kupaćem kostimu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, na prvoj fotografiji prošetala je gradom u dugoj suknji i topu, ogrnuvši se kratkom, bijelom košuljom.

- Jedna odjevena da malo odmorite od lajkanja - napisala je u opisu fotografije.

No to ih nije spriječilo da je počnu bombardirati komplimentima.

- Bravo, Da bilo što obučeš dobro ti stoji. Savršena si, 'Bolja si obučena', 'Ne brini, ne umara nas lajkanje' - pisali su joj.

Nedugo zatim u priči je ipak objavila fotografiju u kupaćem kostimu uz koju je objavila i anketu s pitanjem: 'Sviđaju li se i vama ove nesavršene fotke?'

92 posto pratitelja odgovorilo je potvrdno.

Uz fotografiju Nives je dodala i opsežni opis.

- Fotka koju ne da nisam mislila objaviti nego sam ju momentalno proslijedila u smeće da mi ne kvari pogled na lijepe fotke. Tragovi valjanja po šljunčanoj plaži na nogama i guzi, masnice, celulit, prištići, loš kut, čudna faca, sjena na faci, previše nesavršenih elemenata koji ne zadovoljavaju kriterije "savršene" fotke. I tako pričam s frendom o procesu stvaranja fotki za društvene mreže i pregledavamo one osuđene na uništenje kako bi mu argumentirala da to ipak nije samo 5 minuta posla... Zaključili smo da se njegova i moja vizija "savršene" fotke u potpunosti razlikuje. One odbačene, njemu su savršene jer kako kaže, vjerno dočaravaju trenutak. Naime tragovi valjanja po šljunčanoj plaži privlačniji su od savršeno uglađenog tena ili točnije, što se manje trudimo, to bolje - napisala je.

Nas, naravno, zanima što vi mislite.

