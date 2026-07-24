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'IQ 160': Dajana Čuljak i Luka Peroš sjajni u priči o kaotičnoj genijalki i strogom inspektoru

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
'IQ 160': Dajana Čuljak i Luka Peroš sjajni u priči o kaotičnoj genijalki i strogom inspektoru
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Foto: Maja Bota Strbe za RTL
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Prve dvije epizode već su dostupne, a prate energičnu Marinu, samohranu majku i čistačicu, koja ima nevjerojatno visok IQ pa spletom nevjerojatnih okolnosti postaje policijska konzultantica

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Sistematičan, organiziran i analitičan - inspektor Ramljak vodeće je ime zagrebačke policijske postaje. Dok rješava ozbiljne zločine svojim oštrim umom i odličnim organizacijskim sposobnostima, ne sluti da će mu uskoro u život ući sušta suprotnost. Dok Tomislav ima sve konce u rukama, Marina žonglira u svom kaosu s troje djece, poslom čistačice u policijskoj postaji i kvocijentom inteligencije 160.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Iznimno inteligentna, Marina teško podnosi autoritete i nije joj lako zadržati posao pa u policijskoj postaji radi svega tjedan dana prije negoli oni primijete da bi Marina mogla biti korisnija kao konzultantica. Ljubav prema njezinoj djeci, pak, jača je od svega pa se trudi održati njihovu svakodnevicu funkcionalnom. U tome joj velikodušno pomaže stariji susjed Branko, kojeg sjajno igra legendarni Pero Juričić.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Tijekom večernjeg čišćenja postaje, Marina jednim pogledom uočava nepravilnosti u istrazi smrti muža odvjetnice Ane Tokić. Dok policija sumnja na bijeg supruge nakon ubojstva, Marina uočava detalje koji ne odgovaraju službenoj verziji i otkriva tragove koji upućuju na prisutnost treće osobe. Svojom sposobnošću povezivanja činjenica otvara nova pitanja o lažnim dokazima i skrivenim motivima.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

U prve dvije epizode pojavljuju se, uz glavni cast koji predvode Dajana Čuljak i Luka Peroš, između ostalih i sjajni Mislav Čavajda u prvoj te Vanda Winter i Matija Prskalo u drugoj epizodi. Dok rješava zločine i žonglira s majčinstvom i dnevnim izazovima, otkriva se i teška prošlost koju Marina nosi i zbog koje pristaje pomagati policiji kao konzultantica. Inspektor Ramljak zainteresirao se za slučaj kojeg Marina želi riješiti i nailazi na prvi ključni trag.

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