Irina Abramovič: Komuniciram s Bogom, luksuz više nije bitan

Trudimo se djecu naučiti dobroti, suosjećanju i radnim navikama, rekla je Irina Abramovič (51) za magazin Tatler. Bivša supruga ruskog milijardera Romana Abramoviča (51) dala je prvi intervju 11 godina nakon njihovog razvoda i progovorila o svojoj djeci te sadašnjem i prošlom načinu života.

Par se razveo 2007. u tajnosti i nikad nisu ništa ružno rekli jedno o drugome, a navodno su se dogovorili da Irina dobije 300 milijuna dolara, nekoliko nekretnina, jahtu i privatni avion. Ona je do sada odbijala sve ponude za intervju, prvenstveno jer joj je išlo na živce što ju nazivaju 'bivšom suprugom Romana Abramoviča'. Prijatelji bivših supružnika tvrde da nakon raspada 16-godišnjeg braka imaju prijateljski odnos.

- Sva Romanova djeca su prijatelji i često provode zajedno vrijeme i sa svojim ocem - istaknula je Irina koja s milijarderom ima sinove Arkadiyja (24) i Ilyju (15) te kćeri Sofiju (23), Arinu (17) i Annu (26). Bivša stjuardesa, koja živi u Londonu, u intervjuu je prvo htjela pričati o djeci, a tek potom o sebi i što joj se događa u životu.

- Najstarija, Anna, diplomirala je filozofiju na Sveučilištu Colombia. Arkady ima uspješan biznis. Sofia je poznata kao jahačica konja i diplomirala je na Sveučilištu Royal Holloway u Londonu Još je aktivna u sportu i ide na natjecanja - pohvalila se Irina djecom. Dodala je kako Arina planira studirati zoologiju u Australiji, a Ilya ide u londonsku školu gdje trenutno polaže državne ispite. Istaknula je i kako se ona i bivši muž slažu oko odgoja njihove djece.

Irina i Roman su se upoznali kada je on putovao aviokompanijom u kojoj je ona radila kao stjuardesa. Njihov život su mediji često uspoređivali kao 'život unutar zlatnog kaveza' jer su uvijek bili okruženi brojnim zaštitarima koji prije radili za rusku i britansku tajnu službu. Nakon razvoda Irina je živjela u velikoj privatnosti, no ona tvrdi da to nije baš istina.

- Da, nedostaje lijep svjetski sjaj, no ima dovoljno svjetla u njemu. To dolazi od komunikacije unutar moje obitelji, druženja s prijateljima, čestih izleta diljem svijeta i sastanaka s ljudima iz različitih kulturnih pozadina - ispričala je bivša stjuardesa. Dodala je kako ju se možda ne vidi često na javnim događanjima, ali često ju se može sresti u crkvi, na izložbi, u muzeju ili kazalištu.

- Moj je dom uvijek otvoren prijateljima. I draže su mi zabave kod kuće, nego u restoranima. Puno mi je važnije podijeliti značajne trenutke s ljudima koji su mi bliski, biti sretna s njima, požaliti se. Mnogi od njih su poznati javnosti i cijene prijateljstvo i iskrene odnose. To nam je zajedničko - objasnila je Irina. Kaže da se bavi svime što ju može stvarno usrećiti.

- Komuniciram s Bogom, djecom, bliskim prijateljima. Silno me zanimaju sve aktualnosti vezane uz kulturu. Skupljam bizantske i ruske ikone - rekla je. Dok njezin bivši muž, vlasnik nogometnog kluba Chelsea, sad ima izraelsku putovnicu i zanima se za svoje židovske korijene, Irina je utjehu pronašla u pravoslavnoj crkvi.

- Postoji izreka - ono si što jedeš. To je samo djelomice točno. Također smo ono u što vjerujemo. Vjera nam pomaže nadići razne teškoće, no najvažnije je da nam pod bilo kakvim okolnostima pomaže da ostanemo ljudi - ispričala je. Kaže da je u crkvi srela puno nevjerojatnih ljudi s različitim pogledima i profesijama, ali jednako snažnom vjerom poput njezine.

- To je jedna golema, prijateljska i ujedinjena obitelj, dom gdje radost i ljubav uvijek vladaju - istaknula je Irina. Kaže kako putuje svijetom, a najviše ju se dojmio odlazak u Peru zbog nevjerojatne mješavine civilizacija i jer je više pitanja nego odgovora u njihovoj kulturi. Bivša stjuardesa je objasnila i zašto je svoj Instagram profil iz javnog pretvorila u privatni.

- Ništa se drastično nije dogodilo. Jednostavno sam shvatila da je puno ljudi zainteresirano za sitne detalje koji nisu uopće bitni: kakvu haljinu nosim, gdje odlazim na večere, tko su moji prijatelji. Za mene je Instagram samo jedan od najugodnijih sredstava komunikacije s prijateljima i poznanicima diljem svijeta - ispričala je.

Roman se prošle godine razveo od treće supruge, poduzetnice Dashe Zhukove (37) s kojom ima sina Aarona (9) i kćer Leah (5).