Iris i Marko Livaja danas slave prvu godišnjicu braka: 'Neki su pokušavali spriječiti tu ljubav...'

Marko Livaja (29) i Iris Livaja (43) danas slave prvu godišnjicu braka.

- Jednom davno... Postala sam tvoja i ti si postao moj. Sretna prva godišnjica, ljubavi - napisala je bivša manekenka na Instagramu pored nekoliko fotografija s vjenčanja koje se održalo u Splitu.

Par se vjenčao nakon osam godina ljubavi, a kao krune ljubavi ranije su stigli kći Elizabeta (6) i sin Lorenzo (2). Također, golupčićima nikada nije smetala razlika od 14 godina.

Nogometaš Hajduka je za jedan o najvažnijih dana u životu odjenuo elegantno, crno odijelo, a Iris je nosila raskošnu vjenčanicu koja je mnoge ostavila bez daha. Sudbonosno 'da' rekli su u crkvici na Sustipanu, a slavlje je nastavljeno u restoranu Adriatic, gdje su 'vjenčanje godine' imali i Petar Grašo (47) i Hana Huljić (32).

Iris je ubrzo dobila nadimak 'nova kraljica Torcide', jer se šuška kako je upravo ona nagovorila Marka da ostane u Hrvatskoj, točnije u Hajduku.

- Kad sam ga tek upoznala, mislila sam – on je malo mlađi, on je mislio – ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je - rekla je Iris ranije za Slobodnu Dalmaciju te istaknula kako je njen cijeli život trenutno podređen Marku i njegovoj karijeri koja neće vječno trajati.

