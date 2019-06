Išao sam spavati i budio se sav uplakan u showu Život na vagi

Otkako sam smršavio osjećam se fantastično, poletno, zdravo i učim ponovno voljeti sebe, rekao nam je Alen Abramović (46) pobjednik treće sezone showa “Život na vagi”.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Alen je smršavio 86 kilograma u svega pet mjeseci i sad, tvrdi, obožava trenirati i ima više samopouzdanja. Pekarne je zamijenio teretanom, pazi na prehranu i tako održava kilažu.

- Ne smije se gladovati - poručio je Alen novim kandidatima koji idu u borbu protiv viška kilograma. Iako mu je prehrana strogo izbalansirana, nekada si dopusti “cheat day”.

- Pojedem sladoled ili palačinke i ne osjećam se loše nakon toga kad znam da sam deset dana prije takvog obroka trenirao - kaže.

Foto: Facebook

Uz Alena, veliku promjenu napravio je i osječki policajac Mario Barišić Baro (45) koji je do posljednjeg vaganja u showu smršavio 72,5 kilograma.

- Neki dan smo se vidjeli i on isto kao i ja uspješno održava novu kilažu. Neki kandidati su se vratili starim navikama jer nisu dovoljno ozbiljno shvatili problematiku debljine. Teško je onima koji su smršavili, ali nisu došli do krajnjeg cilja pa su sad ni na nebu, ni na zemlji, a izazovi vrebaju sa svih strana. Volio bih da su svi ozbiljno shvatili priliku koja nam je pružena, da su dali apsolutno sve od sebe i fokusirali se kao ja da izađu do kraja iz tog mračnog kruga debljine i lošeg zdravlja - ispričao nam je Alen.

Foto: Facebook

Činilo se da Alen gubi kilograme s lakoćom i to vrlo brzo, međutim to je, tvrdi Abramović, daleko od istine.

- Trenirao sam dva puta dnevno, često produžavao treninge, hodao sat i pol iza ručka dok je većina odmarala. Prvih mjesec dana lijegao sam u suzama i budio se takav. S vremenom mi je postalo lakše, a fokus nisam izgubio niti u jednom trenutku - opisao nam je Alen borbu s kilogramima. Motivacija je, po njegovom mišljenju, privremena. Dođe i ode, ali samodisciplina drži ljude da idu dalje, jače i najbolje što mogu.

Foto: Facebook

- Začuđujuće je koliko se život može promijeniti u samo godinu dana - kaže Alen koji misli da bez showa ne bi uspio u mršavljenju i usvajanju zdravih navika. Jedino još što mu preostaje, rekao je jednom prilikom, pronaći srodnu dušu.

- Što se tiče ljubavi, nije me još pogodila Amorova strelica, ali veliki pomaci postoje. Samopouzdanje je tu i puno sam otvoreniji, ali u zadnje vrijeme djevojke poprilično otvoreno pokazuju interes. Na to se trebam naviknuti - zaključio je pobjednik showa ‘Život na vagi’.

Foto: Facebook

Već je prošlo godinu dana otkako je Alen počeo raditi na svom izgledu i krenuo s transformacijom.

- Onaj zbunjeni i preplašeni čovjek u stolici i ljubičastoj majici broja XXXXL, čijim bolesnim nogama je svjedočila nacija, više ne postoji. Prije godinu dana sam posadio sjeme i nekoliko mjeseci kasnije ponovno sam rođen - ispričao je Alen koji je ponosan na svoj uspjeh. Dok trenutačno pratitelje časti fotografijama promjene izgleda, za godišnjicu pobjede u showu obećao je skinuti majicu i pokazati kako izgleda bez nje.

Foto: Facebook

NAJGORI HOROSKOPSKI PAROVI: Ovi znakovi nikako ne idu skupa