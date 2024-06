Isklesani trbuh bacio Chanel u drugi plan: Iris Livaja plijenila pozornost na festivalu u Splitu

Posljednja večer festivala Melodije Jadrana u Splitu okupila je brojna poznata lica, uključujući Iris Livaju. Bivša manekenka i supruga Hajdukovca Marka Livaje osvanula je u efektnom izdanju.

Maslinasto-zelene hlače sparila je s mrežastim crnim topom koji je razotkrio njezin trbuh, a na noge je stavila neonsko žute sandale. Ponijela sa sobom i crnu Chanel torbicu te nekoliko zlatnih ogrlica na vratu. Društvo joj je radila prijateljica.

Split: Poznati na finalnoj večeri Melodija Jadrana | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Gdje je za to vrijeme bio Livaja, nije poznato. Iris je Marka upoznala 2014., kada je njemu bilo 20, a njoj 34 godine. Par je 2016. dobio kćer Elizabet, a 2021. rodio im se i sin Lorenzo. Pred oltar su stali nakon osam godina veze, u svibnju 2022.

- Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je - rekla je Iris ranije za Slobodnu Dalmaciju.

Split: Otvorenje Teatra, novog lounge bara Renate Sopek i Sergeja Bijeli?a | Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album

Osim toga, priznala je kako je njezin život podređen Markovoj karijeri.

- Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni to ništa nije teško jer to je moj Marko - dodala je.

Iris Livaja na utakmici 26. kola HNL-a Gorica - Hajduk | Foto: Josip Regovic/PIXSELL