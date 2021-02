Večerašnju emisiju HRT-ova kviza 'Tko želi biti milijunaš?' otvorila je domaćica iz Belog Manastira, Gordana Horvat. Sve do pitanja za 32.000 kuna nije upotrijebila nijednog džokera da bi za prelazak drugoga praga iskoristila sva tri raspoloživa. No ponudila je točan odgovor te stigla do pitanja za 125.000 kuna. Kodno ime američkog predsjednika Joea Bidena za nju je bila nepoznanica pa je nesklona riskiranju na tom iznosu odustala.

Na književnom pitanju za 32.000 kuna trebala je znati ili pogoditi što za Atticusa Fincha, lika iz Pulitzerom nagrađena romana američke književnice Harper Lee, koji je doživio i filmsku adaptaciju, znači ubiti pticu rugalicu. Grijeh, sreću, sramotu ili pak ponos?Od ponuđenih odgovora isključila je sreću i ponos, a dvojila između preostala dva pa se stoga prvo odlučila na poziv džokeru. Džoker je ustvrdio kako bi odgovor mogao biti sramota.

Potom je iskoristila i džoker 'pola-pola' čijim su suženim izborom ostali odgovori grijeh i sramota. Uslijedio je i upit znalcima među kojima je i ovoga puta izostao Bruno Robert. Nijedan od znalaca nije podigao ruku, ali svoje je mišljenje dao Josip izjavivši kako je i njegova dvojba bila ista, no da je bliži grijehu, odgovoru koji je najviše vukao natjecateljicu i prije negoli je odlučila upotrijebiti prvoga džokera. Gordana se naposljetku ispravno odlučila za grijeh te krenula u daljnji kvizaški pohod.

I na pitanju za dvostruko viši iznos dala je točan odgovor rekavši da se hrvatski matematičar Marin Getaldić dopisivao sa znanstvenikom Galileom, a ne s Gaussom, Newtonom ili Kopernikom.

Za američku tajnu službu Clinton je bio Eagle, Obama Renegade, a Trump Mogul. Koje je Bidenovo kodno ime, glasilo je sljedeće pitanje za 125.000 kuna na koje su ponuđeni odgovori bili Cowboy, Celtic, Chief i Cavalier.

Gordana je bez mnogo razmišljanja odustala rekavši da bi u slučaju nastavka natjecanja njezin izbor kodnog imena bio Chief no pogriješila bi jer ono glasi - Celtic. Svoje mjesto u vrućem stolcu prepustila je drugom, ujedno i posljednjem večerašnjem natjecatelju, 32-godišnjem Josipu Ramljaku.

Prije nego što je zatražio prvoga džokera, onoga 'pola-pola', turistički vodič iz Omiša zapeo je na pitanju za 2.000 kuna na kojemu ga je zbunila matematička računica. Njome je naime trebao doći do iznosa koji bi osvojio točnim odgovorom na 6. pitanje ukoliko bi svako pitanje u 'Milijunašu' bilo jednake vrijednosti. Nakon što je uspio odgonetnuti kako je riječ o 400.000 kuna, spomenuta džokera iskoristio je ne bi li ponudio točan naziv romana čiji autor ima i očevo i majčino prezime. Od književnih djela 'Priča o dva gada', 'Klaonica 5', 'Kvaka 22' i 'Sto godina samoće' upotrebom džokera preostali su 'Kvaka 22' i 'Sto godina samoće' od kojih se odlučio za potonji osvojivši 8.000 kuna.

Na pitanju za 16.000 kuna 'pala' su dva džokera. Onaj 'zovi' rekao je kako nije siguran je li Kanada, SAD, Njemačka ili Norveška država koja na ZOI ima 61 medalju više od drugoplasirane i 128 više od trećeplasirane, te da ga ne bi želio navesti na krivi trag. Potom je došao red i na znalce. Ruke oba znalca bile su u zraku pa je izabrao imenjaka Josipa kojemu je Norveška bila najbliži odgovor iako je napomenuo kako nije posve siguran. No natjecatelj ga je srećom poslušao te dobio priliku otvoriti pitanje za 32.000 kuna.

Prije zvuka sirene koja je označila kraj ovotjednoga 'Milijunaša' prešao je drugi prag točno odgovorivši da je Klek (a ne Krndija, Kalnik ni Kozjak) najveći bosanskohercegovački poluotok. Josip dakle nastavlja 'grijati' kvizaški stolac sljedećega četvrtka kada emisiju otvara pitanjem za 64.000 kuna.