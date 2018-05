Iskoristio je moć na preko 100 žena: Tako su se dobivale uloge

Otkad sam dobio djecu malo sam se 'smekšao'. Bez obzira kakva je stvarnost, čovjek može i mora sanjati, rekao je prije osam godina filmski producent Harvey Weinstein (66) nakon jedne od brojnih suradnji s Walt Disney Company.

Tada je vjerojatno još vjerovao kako je njegov utjecaj na holivudsku filmsku industriju takvih razmjera da nekažnjeno može raditi što hoće. Ipak, osam godina i nešto manje od sto optužbi kasnije, Weinstein se ovaj petak sam predao policiji u New Yorku. Nekoliko sati poslije osuđen je za silovanje jedne žene i prisiljavanje druge na oralni seks, a policija ga je dopratila do suda gdje je pušten uz jamčevinu od milijun dolara, i uz ograničeno kretanje koje se nadzire preko elektronske narukvice.

Da bi se shvatili razmjeri utjecaja Oscarom nagrađenog producenta Weinsteina na Hollywood i film općenito, dobro je podsjetiti kojih filmova danas možd ne bi bilo da nije bilo njega. Inače, do prošle godine, kad su u listopadu prvi put u američkom Timesu izašle optužbe protiv njega, Weinstein je bio na čelu producentske kuće Weinstein Company vrijedne između 240 i 300 milijuna dolara.

Tvrtku je utemeljio nekoliko godina nakon što su on i brat Bob Weinstein (63) osnovali čuveni Miramax. Iz Weinsteinove su produkcije izašli hitovi poput trilogije 'Gospodar prstenova', 'Pulp Fiction', 'Django Unchained', 'Dobri Will Huntiting', 'Ringng', 'Chicago', 'Engleski pacijent', 'Sin City', 'Kraljev govor', Zaljubljeni Shakespeare', Seks, laži i videosnimka', 'Malena' i mnogi drugi.

Osim po filmskom radu, Weinstein je poznat i kao liberalni aktivist, humanitarac, veliki borac za prava gay osoba, zagovornik kontrole nošenja oružja i, sarkastično, veliki borac za prava žena. Poznat je i kao donator demokratskim kandidatima za Bijelu kuću, između ostalih i Hillary Clinton (70).

Nekadašnja kandidatkinja za predsjednicu je istaknula da je 'šokirana i užasnuta' optužbama protiv Weinstina te da čestita ženama koje su bile voljne istupiti i ispričati svoje priče. A kad već spominjemo 'užasnute i šokirane' žene, dobro je spomenuti i njegovu suprugu, dizajnericu Georginu Chapman (42), koja je lani pokrenula razvod od holivudskog moćnika s kojim ima dvoje djece, Za američki Vouge Chapman je nedavno rekla kako je 'u šoku i da ne vjeruje da je on bio u stanju za tako nešto, te kako to nije čovjek u kojeg se zaljubila'.

Aferu protiv njega je prošle godine 'načeo' New York Times svojom analizom o zlostavljanim ženama u filmskoj industriji, a optužnice protiv Weinsteina su se samo gomilale.Nekoliko se mjeseci činilo da neće proći ni dan da se ne javi neka od trenutno aktualnih ili bivših glumica koje je Weinstein navodno seksualno zlostavljao. Isti onaj producent, filmski mogul i aktivist za kojeg je glumica Meryl Streep (68) prije nekoliko godina rekla 'Weinstein je Bog', aludirajući pritom na njegov filmski opus, ali i njegov dobrotvorni rad.

Optužbe za seksualno zlostavljanje protiv Weinsteina sežu nevjerojatno daleko u prošlost, pa je tako Hope Exiner d'Amore rekla da ju je prisilio na seks 1970. u hotelu u News Yorku.

- Jasno sam mu rekla 'ne' ali on se ponašao kao da me ne čuje – ispričala je za The Guardian Hope o događaju, a na nju se nadovezala i Cynthia Burr, koju je Weintein navodno silovao krajem 1970-ih.

- Tko bi ti vjerovao kad si mlada cura koja pokušava uspjeti u glumi, a optužuješ nekog moćnog poput Weinsteina? Nitko se ne bi trebao tako osjećati - rekla je je Cynthia. Nakon toga, 1980. Harvey je navodno prisilio na seks Paulu Wachowiak kojoj su tada bile 24 godine, a navodno ju je uvjeravao kako 'ne može odbiti tako dobru priliku da sudjeluje na njegovom projektu'.

Optužbe se dalje samo nižu, 1984. je u hotelu blizu New Yorka Weinstein navodno pokušavao uvjeriti Tomi-Ann Roberts, kojoj je tada bilo 20 godina, da 'mora skinuti majicu pred njim jer samo tako može dokazati da se ne srami ni pred kamerama'. Krajem 80-ih je producent, u hodniku njenog stana uza zid navodno pritisnuo Lysette Anthony koju je počeo ljubiti i dirati, iako ga je ona pokušavala odgurnuti.

Ranih 90-ih je navodno u hotelu u Beverly Hillsu napao Rosannu Arquette koja ga je odbila, a zbog čega je, kako kaže, narednih godina bilo jako teško naći ulogu bez da Harvey to sabotira. Dalje s optužbama protiv filmskog mogula ide Louise Godbold koju je Weinstein navodno pokušao 'zgrabiti' u jednom od svog ureda.

- U to sam vrijeme naivno mislila da jedina to proživljavam no sad vidim koliko nas je bilo u 'razgledavanju prostora' a sve sa ciljem da nas uhvati na samo - kaže Godbold. U isto jenavodno napao i Kate Beckinsale (44) koja je ispričala da je u to vrijeme imala svega 17 godina i bila jako naivna. Nije joj palo na pamet da 'neprivlačan stariji čovjek nešto namjerava pokušati s njom'.

Do 1995. su se na Harveyovoj listi našle još Sophie Dix, Sean Young, Katherine Kendall i Gwyneth Paltrow (45) koja je nedavno za The Times opisala kako je njen tadašnji dečko Brad Pitt (54) producenta 'gurnuo uza zid i rekao mu da će ga ubiti', jer ju je pokušao izmasirati u hotelskoj sobi, nakon čega ju je pozvao da dođe u njegovu.

- Bila sam mlada, naivna, neiskusna. Ma bila sam prestravljena, a mislila sam i da će me i otpustiti - ispričala je Gwynet za američki Times prije nekoliko dana. Weinstein je očito imao i 'otvorenije ulete', pa je Florence Darel kasnih 90-ih izravno rekao kako 'u Hollywood može samo preko njega'. Za seksualno uznemiravanje 1994. ga optužuju i Mira Sorvino (50) i Tara Subkoff (45).

- Nakon što sam prihvatila ulogu me napao, ne želim ići u detalje ali mi je jasno dao do znanja kako dogovor više neće vrijediti ako ne pristanem na ono što on želi ispričala je Tara. Tu popisu nije kraj, samo u 90- ima je Weinstein je navodno seksualno napastvovao i Anabellu Sciorru (58), Lizu Campbell (58), Judith Godrèche (46) i Ashley Judd (50) koja je za The Guardian ispričala:

- Rekla sam mu ne, na više načina, više puta. Postalo mi ga je mučno sresti, a nemoguće je raditi sa Weinteinom i kad-tad ne naletjeti na njega - rekla je Judd. Rose McGowan (44), koju je Harvey navodno napastvovao 1998. kaže kako se 'vidi da moć Hollywooda polako odumire jer su ljudi zreliji i pametniji i više ih ne zanima sve što ih je zanimalo prije, no kako je ponašanje muškaraca u tom dijelu Amerike ostalo isto'. A među njegovim žrtvama 90.ih su i imena poput Asie Argento (42), Zoe Brock, ali i Angeline Jolie (42).

- Imala sam loše iskustvo s Harvey Weinsteinom i na vrijeme sam odlučila da zbog toga nikad više neću raditi s njim, a i druge sam upozoravala da budu oprezne - ispričala je Jolie za The Guardian.Optužbe protiv Weinsteina sežu do 2015., a evo koje su još glumice opisale svoja iskustva sa holivudskim mogulom za The Guardian.

Anabella Sciorra

- Gurnuo me na krevet i legao se na mene. Pokušavala sam ga odgurnuti i vikala sam ne bi li me netko čuo no uzalud. Kad je završio, ejakulirao mi je po nozi i po spavaćici - rekla je Sciorra.

Liza Campbell

- Što kažeš da odemo u krevet?- upitao me. Nakon toga sam čula da je skinuo cipele i sjećam se da sam bila u čudu što se naš 'službeni sastanak' pretvorio u to - ispričala je Campbell.

Ashley Judd

- Nebrojeno puta sam rekla ne no on se uvijek vraćao i nalazio nov način da me pita da spavamo zajedno. Na kraju je naš razgovor zvučao kao pogodba u kojoj on vuče na jednu, a ja na drugu stranu - prisjetila se Judd.

Judith Godrèche

- Sjećam se kako me pritišće uza zid i skida vestu. Idući je tren bio u meni. Godinama sam se pravila da se ništa nije dogodilo. Žao mi je što tada nisam o tome s nekim mogla pričati - rekla je Godrèche.

Asia Argento

- Samo sam ponavljala 'Ne, ne, ne'. Zvuči uvrnuto, kao veliki debeli tip spreman da te pojede - ispričala je Argento.

Zelda Perkins

- Živimo u svijetu koji ušutkava žrtve, a brani takve kao što je Harvey Weinstein - istaknula je Perkins.

Marisa Coughlan

- Bilo je to neugodno iskustvo koje je on predstavio kao razmjenu; seks u zamjenu za ulogu. Nevjerojatno da mu je ovako dugo to prolazilo - rekla je Coughlan.

Lauren Holly

- Došla sam na razgovor, a on se tuširao s otvorenim vratima i pitao me hoću li mu se pridružiti. Kad sam rekla ne samo se nastavio tuširati ispred mene - ispričala je Holly.

Heather Graham

- Nije mi otvoreno rekao da moram spavati s njim da dobijem ulogu, ali to se uvijek u razgovorima moglo zaključiti iz konteksta - objasnila je Graham.

Romola Garai

- Dogovorili smo sastanak u hotelu a on se tuširao s otvorenim vratima. Pokušao je pričati kao da je to sve normalno, a ja sam se ukipila od šoka. Imala sam samo 18 - ispričala je Garai.

Melissa Sagemiller

- Nije me htio pustiti da odem dok ga ne poljubim. Kad sam ga poljubila rekao je da je to sve što je htio i da ćemo se očito dobro slagati - rekla je Sagemiller.

Erika Rosenbaum

- Držao me za vrat i pritisnuo mi lice uz ogledalo. Rekao je da me samo želi gledati i počeo masturbirati - prisjetila se Rosenbaum.

Natalie Mendoza

- Sjećam se samo da sam mu rekla da ću ga udariti ako me takne, sve mi je bilo jasno u trenutku kad je poslao van svog asistenta koji je uvijek bio uz njega - rekla je Mendoza.

Trish Goff

- Dirao me rukom po nozi, a kad sam mu rekla da stane grčevito me počeo stiskati za grudi a onda za lice pokušavajući me poljubiti - ispričala je Goff.

Lucia Evans

- Stalno sam mu ponavljala da to ne želim ali me savladao, on je ogroman tip - objasnila je Evans.

Katya Mtsitouridze

- Bila sam u šoku jer je bio u kupaonici polugol; ugledni producent s kojim sam došla raspravljati o ruskoj umjetnost - rekla je Mtistouridze.

Mimi Haleyi

- Bio je nevjerojatno uporan i fizički nadmoćan, gurnuo me na krevet i počeo skidati. Htio me oralno zadovoljit, a ja sam još imala menstruaciju, čak mi je izvadio tampon, ni to mu nije smetalo - rekla je Haleyi.

Louisette Geiss

- Prisilio me da ga gledam kako masturbira, a kad sam pokušala izaći shvatila sam da je zaključao vrata - ispričala je Geiss.

Sarah Ann Masse

- Došla sam na sastanak a Harvey mi je otvorio u gaćama i potkošulji. Mislila sam da je možda zaboravio da se trebamo naći. Ne vjerujem kako sam naivna bila - prisjetila se Masse.

Paz de la Huerta

- Odgurnuo me na krevet, spustio hlače i digao mi suknju. Vikala sam, ali me nitko nije čuo. Sve je bilo gotovo jako brzo, a onda je rekao da će me nazvati - rekla je Huerta.

Emma De Caunes

- Kad se javio na telefon čula sam tuš, sjećam se da sam pomislila je li moguće da se on tušira dok razgovaramo - prisjetila se De Caunes.

Eva Green

- Uspjela sam mu pobjeći, ali me to iskustvo obilježilo - ispričala je Green.

Lacey Dorn

- Nakon što me silovao sam samo otišla i nikome do nedavno ništa nisam rekla - istaknula je Dorn.

Kadian Noble

- Vikala sam 'Što radiš' dok me pokušavao ugurati u kupaonicu - prisjetila se Noble.

Jennifer Siebel Newsom

- Bila sam naivna, nova u filmskoj industriji i nisam znala kako stvari funkcioniraju. Odjednom je svo osoblje skupa sa njegovim pomoćnicima napustilo sobu, a ja sam razmišljala samo kako su me ostavili sa najvećom holivudskom zvijezdom - rekla je Newsom.